La líder de Podemos, Ione Belarra. EP

Podemos cede y votará a favor del embargo de armas a Israel del Gobierno

Los morados, que habían criticado la medida duramente en los últimos días, facilitarán su convalidación esta tarde en el Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Podemos no tumbará el embargo de armas a Israel y votará a favor del real decreto que el Gobierno aprobó hace tres semanas. Todo ... pese a las críticas deslizadas en los últimos días, en los que llegaron a calificarlo de «coladero». Los cuatro diputados del partido morado tenían en su mano tumbar la iniciativa después de que Junts anunciara su apoyo a la misma, pero finalmente han reculado y, no solo van a abstenerse, como llegó a plantearse por parte de algunas formaciones de izquierda, sino que pulsarán el botón del 'sí' «para no ser una excusa del PSOE para no sacarlo», zanjan fuentes del partido.

