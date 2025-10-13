El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández. EFE

Podemos cree «imposible» que haya un 'caso Koldo' «sin que haya un 'caso PSOE'»

Los morados respaldan las críticas de Pablo Iglesias sobre el Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:14

Podmeos ha vuelto a cargar este lunes contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción que rodean al PSOE. El portavoz del partido morado, antiguo ... aliado del Gobierno la pasada legislatura, Pablo Fernández, ha criticado en rueda de prensa que el presidente siga sin dar explicaciones ni aclarar el papel del Partido Socialista en la trama 'Koldo', dado que es «imposible de creer que haya un 'caso Koldo', Ábalos o Santos Cerdán sin que haya un 'caso PSOE'».

