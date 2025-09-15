El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Incidentes en el Paseo del Prado en Madrid este domingo AFP

Los policías señalan al Gobierno y Marlaska defiende que fue un «dispositivo absolutamente suficiente»

El titular de Interior destaca la «imagen de una sociedad comprometida con la paz en el mundo» mientras sindicatos, mandos y expertos coinciden en denunciar que hubo «interferencias políticas»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:42

Horas después de que el centro de Madrid se convirtiera en un campo de batalla en el que fue imposible celebrar la etapa final de ... La Vuelta, en el cuartel general de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) en el popular barrio de Moratalaz esta madrugada había una mezcla de cabreo, indignación, rabia y, sobre todo, mucho desánimo. Y más después de escuchar a primera hora de este lunes a Fernando Grande Marlaska defendiendo que el operativo policial del domingo en la capital de España fue un «dispositivo absolutamente suficiente» y destacar que en los graves disturbios él lo que «vio» en realidad fue la «imagen de una sociedad comprometida con la paz en el mundo» y contra el «genocidio que está cometiendo el Estado de Israel».

