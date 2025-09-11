El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y su mujer, Begoña Gómez, durante el preestreno de 'El Cautivo' EP

El PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: «En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película»

El Congreso tumbó ayer el proyecto estrella de la Yolanda Díaz al prosperar el veto de los populares, Vox y Junts

EP

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:52

El Partido Popular afeó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su ausencia en la votación para reducir la jornada laboral que se celebró en ... el Pleno del Congreso y criticó que, en vez de quedarse en la Cámara Baja, acudiese al estreno de una película.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  5. 5 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  6. 6 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  7. 7 La hostelería asturiana advierte de que la ley antitabaco supone «una severa amenaza» para el sector
  8. 8 Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo
  9. 9 Detenido en Asturias por colocar pancartas contra los menores no acompañados en las que usaba simbología nazi
  10. 10

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: «En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película»

El PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: «En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película»