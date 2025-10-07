El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Feijóo preside el lunes el Comité de Dirección del PP. EFE

El PP apoya una petición de Vox para que el Tribunal de Cuentas fiscalice el «coste de la inmigración ilegal»

«No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia», argumenta la diputada popular María Pilar Alía

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 13:06

Comenta

La Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una solicitud de Vox, con el apoyo del PP, para pedir a ... este organismo un informe de fiscalización sobre los gastos que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales destinan a la inmigración «ilegal» y a los menores migrantes no acompañados. La iniciativa de Vox ha contado con 20 votos a favor (PP y Vox), 15 en contra (PSOE y los socios de investidura) y ninguna abstención.

