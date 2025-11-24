El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

La esperada dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes tras conocerse la semana pasada la condena del Tribunal Supremo, ha ... vuelto a dar al PP argumentos para cargar contra el Gobierno. «Cuando cesas por imperativo legal no abandonas. Te han expulsado por delinquir»., ha publicado en sus redes sociales la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz.

La dirigente de los populares respondía así a la misiva en la que el propio García Ortíz explicaba las razones que le han llevado a dimitir y en la que este señalaba su «profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad» para haber tomado esta decisión antes de que se conociera, si quiera, la motivación de la sentencia.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, quien ha asegurado que el torero cordobés Rafael Guerra fue más honesto en su despedida de los ruedos en octubre de 1889 en la plaza de Zaragoza. «Guerrita fue mucho más honesto que el fiscal general cuando dijo: 'No me voy, me echan'», ha afirmado Bendodo en un mensaje publicado en redes sociales.

«De perseguir delitos a cometerlos»

A esta cascada de reacciones se ha sumado la de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Gobierno, Cuca Gamarra, que ha señalado que el fiscal general «sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles». «Y pasó de perseguir delitos a cometerlos», ha apostillado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha indicado que García Ortiz «se resistió a dimitir por la protección de Sánchez y hoy se ve obligado a dejar el puesto». «El sanchismo ha vuelto a perder en su guerra contra el Estado de derecho», ha indicado.

«Un hombre bueno»

En el otro espectro del tablero político, García Ortíz ha encontrado defensores. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lamentado que haya «dimitido un hombre bueno» y ha llamado a la sociedad española a movilizarse ante una «parte de la judicatura» que se «cree impune» y ha vulnerado el principio de separación de poderes.

«Es lunes y seguimos sin tener la sentencia por la que en teoría se condena al fiscal general del Estado. Un grandísimo profesional ha dimitido hoy, ha dimitido hoy un hombre que es inocente y creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión», ha manifestado en declaraciones a los medios a su llegada al acto de conmemoración del 40º Aniversario de las 'Escuelas Taller-Programa TándEM: Transformando vidas'.

Para Díaz esta resolución revela que un sector de los jueces «se cree impune» y «ha tomado parte» en esta causa «vulnerando su mandato constitucional y, sobre todo, la separación de poderes».