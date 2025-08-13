El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. EFE

El PP focaliza las críticas por los incendios en Puente al que exige «pedir perdón» o dimitir

Bendodo defiende la gestión de las comunidades del PP y carga contra el Gobierno

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:53

Con España ardiendo por los cuatro costados -el Gobierno cifra en 14 los incendios, que afectan a siete comunidades autónomas-, la responsabilidad por la gestión ... de su extinción vuelve a convertirse en motivo de disputa política. El PP focaliza en el ministro de Transportes, Óscar Puente, de visita en Almería, las críticas por la situación, especialmente por los mensajes en tono jocoso que realizó el pasado lunes por la noche relacionando los incendios en Cádiz con el lugar de veraneo del presidente de la Junta de Castilla y León. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Elías Bendodo, le ha instado este miércoles a «pedir perdón» o dimitir.

