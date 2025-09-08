El PP quiere usar la comparecencia de la 'fontanera' para hurgar en la «financiación irregular» del PSOE

Leire Díez tiene derecho a no declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' a la que está citada este lunes, pero aunque la exmilitante del PSOE ... guarde silencio la bronca en el Senado se da por segura. La conocida como 'fontanera' de Ferraz está ya imputada por supuestas maniobras contra fiscales, jueces y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables de las investigaciones más delicadas para el PSOE. Por eso, cualquier cosa que diga en sede parlamentaria puede empeorar su situación procesal con vistas a su declaración como investigada el próximo 11 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien le acusa de cohecho y tráfico de influencias.

En cualquier caso –y así lo admiten incluso responsables del PP en la cámara alta– no interesa mucho lo que pudiera decir Díez sobre el objeto teórico de esta comisión de investigación: la trama corrupta cebada con comisiones a cambio de obra pública que supuestamente dirigía Santos Cerdán y en la que tuvieron participación activa, entre otros, José Luis Ábalos, su asesor de Koldo García o el empresario Víctor de Aldama.

Y es que los populares han encajado con calzador la comparecencia de la 'fontanera' en la comisión sobre el caso Ábalos-Cerdán-Koldo, con la conexión remota de que la imputación de Díez, entre otros motivos, se debe a la reunión en el despacho del abogado de cabecera del PSOE, Jacobo Teijelo, en la que ella y el empresario Javier Pérez Dolset conspiraban con el empresario Alejandro Hamlyn para trata de acabar con la carrera del teniente coronel Antonio Balas, el mando de la Guardia Civil que dirige el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la UCO y que está al frente de, entre otras, la investigación del caso que salpica a los dos exdirigentes socialistas.

Con este pretexto, en realidad, en el PP –hable o calle Leire Díez– quiere explotar una doble veta que les abre la exposición pública de la fontanera. La primera es la supuesta «financiación irregular» del PSOE. Este mismo domingo, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, admitió el interés del PP para que este lunes la «fontanera del sanchismo» aclare si hubo «financiación ilegal». «Las cañerías huelen mal y están atascadas de corrupción», apuntó Bendodo, quien insistió en que Díez debe arrojar luz sobre «ese olor a presunta financiación irregular del PSOE, que cada vez huele peor». En esa línea, los populares quieren exprimir los numerosos indicios de la presunta relación que la exmilitante socialista mantuvo con Santos Cerdán, que se intensificó solo unos días después de que en 2024 Díez abandonara la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos.

Rivales políticos

El segundo filón que el Grupo Popular quiere explotar en la comparecencia de la 'fontanera' no está relacionado con la corrupción. Es la supuesta «guerra sucia» del partido contra rivales políticos y elementos incómodos de las fuerzas de seguridad o del mundo de la justicia en la que Díez aparece como pieza clave.

En el PP todavía pesa la losa de las maniobras de la 'policía patriótica', la camarilla montada en el seno del Cuerpo Nacional de Policía en la época en la que Jorge Fernández Díaz dirigía el Ministerio del Interior y que se dedicó presuntamente a fabricar falsos informes y a investigar a rivales como al propio Pedro Sánchez, al entonces líder de Podemos Pablo Iglesias o a dirigentes independentistas catalanes.

Ahora, en la sede de Génova se ve a la figura de Leire Díez como contrapeso a ese relato, sobre todo cuando en la primavera del próximo año la Audiencia Nacional tiene previsto sentar en el banquillo a parte de los responsables de esa policía patriótica en el juicio por la 'operación Kitchen'.

La comparecencia de Díez tiene lugar solo unos días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya encargado a la UCO un informe sobre la trascendencia penal del pendrive que la fontanera entregó en junio al PSOE_con el supuesto fruto de sus indagaciones «periodísticas» luego de que fuera apartada del partido a raíz de conocerse la reunión en el despacho de Teijelo.