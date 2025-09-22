El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El espacio del centro-derecha en España vivirá en los próximos días una cita que puede llegar a ser transcendente para el futuro de este ... espacio político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', el nuevo centro de pensamiento que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Montero.

«Todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española deben ser bien recibidas», ha justificado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la presencia del número dos del partido en este acto.

Ezcurra también ha aprovechado para lanzar una pulla contra Vox, un partido que según las últimas encuestas, está al alza gracias a los votantes que recibe del PP. «A Espinosa de los Monteros Vox se le quedó muy pequeño», ha dicho la dirigente popular. Espinosa de los Monteros abandonó la formacón de Santiago Abascal hace dos años.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, también se ha pronunciado sobre el 'think tank' de su antiguo compañero. Fúster ha dicho que su partido «se alegra de las iniciativas de la sociedad civil» y ha ironizado con el PP: «Si aprovecha sus ideas, le irá bien».

Según ha explicado el exportavoz parlamentario de Vox, Atenea pretende reunir a expertos de diferentes ámbitos para ofrecer respuestas a los retos de España desde una perspectiva liberal-conservadora.