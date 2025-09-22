El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros
El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acudirá a la presentación del proyecto del ex portavoz parlamentario de Vox
Madrid
Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:44
El espacio del centro-derecha en España vivirá en los próximos días una cita que puede llegar a ser transcendente para el futuro de este ... espacio político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', el nuevo centro de pensamiento que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Montero.
«Todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española deben ser bien recibidas», ha justificado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la presencia del número dos del partido en este acto.
Ezcurra también ha aprovechado para lanzar una pulla contra Vox, un partido que según las últimas encuestas, está al alza gracias a los votantes que recibe del PP. «A Espinosa de los Monteros Vox se le quedó muy pequeño», ha dicho la dirigente popular. Espinosa de los Monteros abandonó la formacón de Santiago Abascal hace dos años.
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, también se ha pronunciado sobre el 'think tank' de su antiguo compañero. Fúster ha dicho que su partido «se alegra de las iniciativas de la sociedad civil» y ha ironizado con el PP: «Si aprovecha sus ideas, le irá bien».
Según ha explicado el exportavoz parlamentario de Vox, Atenea pretende reunir a expertos de diferentes ámbitos para ofrecer respuestas a los retos de España desde una perspectiva liberal-conservadora.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.