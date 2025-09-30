El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Irekia

Pradales clama contra la «burda manipulación» del «pim pam pum» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»

El lehendakari censura la tergiversación de sus palabras que hizo la presidenta madrileña y promete «alzar la voz» cada vez que se «desprecie» el euskera

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:33

Imanol Pradales ha mostrado este martes su hartazgo con Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid manipulara unas palabras ... suyas y le acusara directamente de amenazarla con consignas propias del hostigamiento de ETA. El lehendakari ha denunciado la «burda manipulación» de sus declaraciones, que no suponían otra cosa que una defensa del euskera y la cultura vasca, y ha tachado de «indignante» e «inaceptable» la actitud de la dirigente del PP, a la que sitúa en el «manual de la antipolítica».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  4. 4 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  7. 7

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  8. 8

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  9. 9

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  10. 10 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pradales clama contra la «burda manipulación» del «pim pam pum» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»

Pradales clama contra la «burda manipulación» del «pim pam pum» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»