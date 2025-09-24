El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Polo, ante los medios a la salida de los juzgados de Catarroja Irene Marsilla

El presidente de la CHJ, citado a declarar en la comisión de investigación de la dana en Les Corts

PP y Vox convocan a Polo para el próximo martes, con la oposición de los socialistas valencianos

Burguera

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:13

La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts ha acordado este miércoles incluir en el calendario de comparecencias la del ... presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. La mesa de la comisión, con la diputada de Vox Miriam Turiel en la presidencia y el diputado del PP Vicente Betoret como vicepresidente, ha acordado que Polo acuda el próximo día 30 a la Cámara.

