El preso etarra 'Gadafi': «La muerte del niño Fabio me marcó profundamente»

Es una frase del histórico preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', que fue condenado, entre otros atentados, por la bomba lapa que mató ... al bebé Fabio Moreno, hijo de un guardia civil de Erandio: «La muerte del niñoFabio me marcó profundamente». Esas palabras están entre los escritos y manifestaciones que ha analizado la Junta de Tratamiento Penitenciario de Basauri que ha aprobado su acceso al tercer grado, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Este periódico ha tenido acceso al expediente estudiado en la junta, donde los expertos se citan de forma periódica para valorar si los reclusos reúnen los requisitos necesarios para progresar de grado. En este caso, las palabras de Iglesias Chouzas han tenido peso y también el hecho de que se dirige directamente a algunas de sus víctimas y las llama por su nombre. «Tengo que mitigar el dolor producido y curar las heridas que ese tiempo convulso produjo en otras personas, expresamente mis víctimas directas Ricardo Couso, Fabio Moreno, José Manuel Alba, Alberto Sánchez, José Martín Bretón, Ramón Bañuelos, José Manuel Cruz Castro, Luis Alfredo Achurra, Pedro Carbonero».

«Nunca he ocultado mi participación y he sido condenado reiteradamente por hechos considerados de la máxima gravedad»

Los presos redactan estos escritos –que van desde manuscritos a cartas formales dirigidas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria– y son estudiados a fondo porque se considera que dan muestra de la «evolución favorable» del reo, un requisito de la ley para acceder a la semilibertad. «Desde lo más profundo de mi ser desearía que todas esas personas entiendan que siento de veras el dolor que han padecido las víctimas y que de todo corazón deseo que les sea reparado, desaparezca en la medida de lo posible y que sus heridas queden sanadas lo más posible», declara Iglesias Chouzas en estos documentos. Se compromete incluso a «contribuir y ayudar a sanar el dolor de quienes han sufrido por la violencia».

«Quiero mencionar la muerte del niño Fabio, ya que fue un hecho que me marcó profundamente sin que ello suponga que me olvido de las demás víctimas»

Cómo se acredita

Ampliar Fabio Moreno tenía 2 años cuando murió por una bomba. E.C.

Para la luz verde al tercer grado, la junta valoró que Iglesias Chouzas ha disfrutado de siete permisos sin incidencias a lo largo de 2025. Que tiene apoyo familiar –tiene una hija con la exreclusa de la banda Nagore Múgica–, que ha participado en actividades de voluntariado con una valoración positiva, que está abonando parte de la responsabilidad civil parcial y que tiene una oferta laboral, entre otros asuntos. La decisión que debían tomar los responsables penitenciarios y los especialistas –responsables de prisiones, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros– era si reunía todos los requisitos para la concesión del tercer grado. Ahí la evolución del recluso es fundamental.

«Tengo que mitigar el dolor producido y curar las heridas que este tiempo convulso produjo en otras personas (les cita por su nombre)»

«Desde lo más profundo de mi ser desearía que todas esas personas entendieran que siento de veras el dolor que han padecido las víctimas y que de todo corazón deseo que les sea reparado»

Covite siempre se ha mostrado muy crítica con que estos escritos de los presos tengan un papel relevante en la decisión, ya que considera que lo que verdaderamente muestra el arrepentimiento es la desvinculación «con el entorno de Sortu, que es quien les prohíbe expresamente arrepentirse».Por eso Covite volvió a denunciar el jueves pasado que esta progresión es «fraudulenta».

El atentado de Fabio

«En la medida de mis posibilidades, contribuiré y ayudaré a sanar el dolor y las heridas de quienes han sufrido por causa de la violencia»

El Gobierno vasco ha aprobado 18 progresiones al tercer grado de miembros de ETA en 2025. Queda al margen el caso del preso Mikel Otegi, que también ha alcanzado la semilibertad pero no militaba en ETA cuando mató a dos ertzainas en Itsasondo. Hasta la fecha, tres de esas 18 progresiones habían sido recurridas por la Audiencia Nacional.Hasta ahora, dos de ellas han quedado finalmente revocadas y la tercera está en estudio. Ahora hay que añadir la de 'Gadafi'.