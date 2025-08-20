El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informa a los medios del desarrollo del CECOD. EP

Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

Barcones asegura que «el 100% de las solitudes de la emergencia han sido satisfechas» con los medios que dispone el Estado, «no pidiendo cosas que son imposibles»

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:10

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha criticado este miércoles los «discursos ficticios» y las «polémicas artificiales» alentadas desde las comunidades gobernadas por ... el PP afectadas por los graves incendios forestales que asolan parte del país -Galicia, Castilla y León y Extremadura, respectivamente- «para no hablar de su gestión» como organismo competente en la prevención y extinción del fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  3. 3 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  4. 4 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  5. 5 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  6. 6

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  7. 7 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  8. 8 El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria
  9. 9 El Musel lanza una advertencia: bañarse en el Puerto Deportivo de Gijón puede suponer una multa de 300 euros
  10. 10 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión