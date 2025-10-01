La protección de la flotilla a Gaza abre otra grieta en el Gobierno entre el PSOE y Sumar

El llamamiento del Gobierno a la flotilla solidaria Global Sumud (GSF), rumbo a Gaza, para que no se adentre en la zona de exclusión ... establecida por el ejército israelí ha abierto una nueva grieta entre el PSOE y Sumar. El Ejecutivo advirtió ya anoche a los integrantes de la expedición, formada por alrededor de 500 activistas internacionales que buscan romper el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria, de que la fragata Furor, enviada para darles asistencia en caso de que sea necesario un rescate, no podrá traspasar ese límite. La formación de Yolanda Díaz se lo echa en cara.

Sumar defiende que el Gobierno no debería pedir a los voluntarios -entre los que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau- que «se retiren» por cuestiones de seguridad, como este mediodía recomendó de nuevo la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que tendría que «protegerles si deciden seguir». La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió esa posición en un mensaje en la red social Bluesky. «Netanyahu es un criminal de guerra responsable del genocidio contra el pueblo palestino. Es el único fuera de la legalidad», denunció.

Otros partidos de la izquierda, como Podemos y Compromís coinciden en la crítica. La exministra de Igualdad, Irene Montero, argumentó que la «obligación legal» del Ejecutivo es «proteger» la misión con la fragata de la Armada. «El buque que el Gobierno envió para 'ayudar' a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!». La diputada Àgueda Micó, de la formación valenciana, arguyó incluso que la conducta gubernamental resulta «contradictora» después de que España haya reconocido el Estado Palestino.

Israel dejó claro desde un inicio que su intención es interceptar la flotilla y trasladar a su tripulación al puerto de Asdod para proceder a su interrogatorio y deportación, como ha ocurrido con misiones solidarias anteriores. Pero algunos medios israelíes sostienen que, dada la envergadura de esta expedición, formada por más de 45 embarcaciones, algunos barcos podrían ser hundidos. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, insistió en el mediodía de este miércoles en que los activistas aún están a tiempo de desembarcar la ayuda que transportan (alimentos, medicinas y material escolar) en Israel, Chipre o «cualquier otro puerto de la región».

Labores de salvamento

Los socialistas, mientras, reclaman a sus socios que no hagan «demagogia» con este asunto. El portavoz en el Congreso, Patxi López, insistió en que el buque de acción marítima español no puede, aunque lo desee, rebasar la línea marcada por Israel. La ministra de Defensa hizo aun así una salvedad y abrió la puerta a hacerlo «en caso de absoluta necesidad, si hubiera labores de salvamento», pero pidió a los miembros de la flotilla que valoren el riesgo que asumen si entran en el espacio marítimo restringido por Israel como Estado beligerante en un conflicto.

López, como el propio Pedro Sánchez desde Copenhague, calificó en todo caso de «encomiable» la misión de la Global Sumud. Este es un asunto espinoso para el jefe del Ejecutivo, que ha hecho de la defensa de Gaza una de sus principales banderas y confía en que su implicación activa en contra del «genocidio» de Israel contra el pueblo palestino le ayude a reactivar al electorado progresista en un otoño que se presenta caliente en lo judicial para su entorno político y personal.