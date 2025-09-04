El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús Montero y Pilar Bernabé este jueves en un acto del PSOE sobre mujeres en Alcorcón EFE

El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

Los socialistas, que no cuentan con el apoyo de sus socios para sacar adelante la iniciativa, presionan al PP: «Que tenga el valor de decir que está a favor de los puteros»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:17

No es casual que el PSOE haya decidido que su primer acto público en el inicio del nuevo curso político estuviera dedicado a las mujeres. ... El partido aún acusa el golpe causado a su imagen por las conversaciones entre el exsecretario de Organización y exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asistente 'Koldo García', incorporadas a la instrucción de de la 'operación Delorme' conocidos el pasado junio entre José Luis Ábalos y Koldo García ( «Tienes a la Ariadna, que está perfecta», ofrecía uno. «No sé, la Carlota se enrolla que te cagas», respondía el otro. «Pues las dos, y a tomar por culo») y las acusaciones de «comportamiento inadecuado» al ya exresponsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno en Moncloa, Paco Salazar, justo cuando iba a ser nombrado secretario de Organización adjunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  6. 6 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  7. 7 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  8. 8 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  9. 9 Ryanair no deja de volar en Asturias
  10. 10 Denuncian a una pareja por okupas en Langreo y acaban detenidos por alquilar pisos que no eran suyos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del 'caso Koldo'

El PSOE se encomienda a la abolición de la prostitución para redimirse del &#039;caso Koldo&#039;