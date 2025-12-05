El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Antonio Navarro, en una imagen de archivo. D. S.

El PSOE suspende de militancia al líder del partido en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps

Navarro pierde así la secretaría general del partido de manera cautelar, a la espera de que haya resolución judicial

Alberto Gómez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:31

El PSOE ha acordado este jueves la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro, secretario general del partido en Torremolinos y concejal en el Ayuntamiento, después de que este periódico publicara una batería de mensajes de WhatsApp que una militante ha presentado ante la Fiscalía y que considera constitutivos de un presunto delito de acoso sexual. La dirección del partido, que tenía una denuncia interna desde junio por la que abrió expediente que aún no ha resuelto (pese a que debería haberlo hecho en un plazo máximo de tres meses), ha optado por apartarlo provisionalmente mientras avance la investigación.

Fuentes socialistas confirman que la medida pretende evitar interferencias en el procedimiento abierto, tanto a nivel orgánico como judicial. Aunque la suspensión no implica una expulsión, sí limita de manera inmediata la actividad del dirigente dentro de la organización. Navarro pierde así todos los derechos internos hasta que se esclarezcan los hechos.

El caso estalló ayer, cuando se hicieron públicos los mensajes que forman parte de la documentación enviada junto a la denuncia a la Fiscalía. El dirigente sostiene que se trata de un «montaje» con fines políticos y que «no hay delito», además de calificar como «falsa» la denuncia.

El Ayuntamiento de Torremolinos, por su parte, permanece a la espera de las actuaciones judiciales. En el plano político, la situación tensiona al grupo municipal socialista, que hasta ahora ha evitado pronunciarse públicamente. La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía —aún por determinar si derivará o no en una denuncia formal ante el juzgado— coloca al PSOE ante un escenario delicado en un municipio donde ya tiene una posición de debilidad (cinco concejales frente a la mayoría absoluta del PP). La suspensión de militancia supone un distanciamiento explícito de la organización respecto a Navarro.

