Puigdemont avisa a Sánchez de que si «falla la lengua, falla todo»

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha lanzado este martes un aviso al Gobierno central, al que ha advertido de que en el curso político ... que empezará en septiembre «pasarán cosas que no han pasado hasta ahora». Y ha asegurado que Sánchez «no pasa un buen momento».

Puigdemont, desde Padres (en el sur de Francia), ha situado la reivindicación del catalán como lengua oficial de la UE como cuestión clave para el futuro de la legislatura española. Parafraseando a Pompeu Fabra, ha asegurado que si «falla la lengua, falla todo», dando a entender que si la demanda de que el catalán, gallego y euskera no es admitida por los socios comunitarios se acabará el apoyo al Gobierno. La reclamación del catalán determinará si la legislatura tiene «recorrido», ha señalado. En cualquier caso, ha evitado fijar plazos al Gobierno para que consiga el consenso entre los estados europeos para que reconozcan la oficialidad de las tres lenguas. La cuestión de la defensa del catalán, ha reiterado en una conferencia en la Universidad Catalana de Verano, es «irrenunciable» e «indispensable» en su relación con las fuerzas españolas. En este punto, ha cargado contra el PP, quien a su juicio ha «boicoteado» la reclamación del Gobierno en los consejos europeos. También ha cargado con dureza contra Podemos, a quien ha situado «furibundamente alineado» a Vox por negarse a aprobar la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. «Me sorprende y no», ha afirmado.

Hacía casi un mes desde la última aparición pública del líder de Junts. Entonces, también desde el sur de Francia, en Prats de Molló, avisó a los socialistas de que no pueden dar por descontado el voto de los siete diputados postconvergentes en el Congreso. Mensaje en clave de Presupuestos y pensando en algunas votaciones clave como la reducción de la jornada laboral o la ley Bolaños. Era en un acto en el que Junts celebró el quinto aniversario de su fundación. Evitó, eso sí, nuevos ultimátums al Gobierno. Junts tiene aún pendiente una reunión decisiva de su ejecutiva para abordar el futuro de la legislatura española y valorar en concreto si mantiene el apoyo (sin ser socio estable) del Gobierno. Puigdemont ha vuelto a recordar que deberán tomar decisiones.

El líder nacionalista ha vuelto este martes al sur de Francia para escenificar que sigue sin poder regresar a España, a pesar de que ya hace más de un año que el Congreso aprobó la ley de amnistía, validada hace casi dos meses por el Tribunal Constitucional. El expresidente de la Generalitat está pendiente de que el Constitucional resuelva el recurso presentado contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía. Buena parte de su futuro legal y el del Gobierno está en manos del órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido. Pero no solo, porque su posible regreso a casa está vinculado también a lo que decida el TJUE sobre la amnistía.

Puigdemont ha pasado de puntillas por el contexto político actual y por su situación procesal. Y ha centrado su intervención en la defensa del catalán. La reivindicación de que la lengua de Pompeu de Fabra sea reconocida de manera oficial en las instituciones europeas es la principal exigencia de Puigdemont para mantener su apoyo al Gobierno. Hasta la fecha, los intentos del ministro Albares por convencer a sus socios comunitarios han caído en saco roto. La legislatura española arrancó hace dos años con la concesión a los nacionalistas del uso del catalán, gallego y euskera en el Congreso. El pinganillo se ha normalizado en el Parlamento español. Pero aún falta la batalla europea. Hasta en siete ocasiones han abordado ya los 27 la reclamación española de que el catalán, gallego y euskera sean reconocidas como lenguas oficiales de la Unión Europea. El Gobierno presentó la propuesta por primera vez en agosto de 2023, como consecuencia del acuerdo de investidura de Sánchez suscrito entre el PSOE y Junts. Septiembre es la próxima cita. El Ejecutivo se la juega. «El Gobierno se ha puesto con este tema muy tarde y no ha hecho lo suficiente», ha advertido, aunque ha admitido que el Ejecutivo ha dado pasos que no hubiera imaginado nunca .

El líder de Junts ha denunciado que nadie en España, 50 años después de la muerte de Franco, ha pedido perdón en nombre del Estado por la «violencia terrible» causada por el fascismo contra el catalán. «Merecemos una reparación por el dolor causado» contra la lengua, ha señalado.