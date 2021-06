Puigdemont pide a la Eurocámara que no alegue contra su inmunidad El expresidente catalán ve en los indultos «una solución particular, no política» y reclama la amnistía para los presos del 'procés' EP SALVADOR ARROYO Bruselas Jueves, 3 junio 2021, 16:54

Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsati han celebrado este jueves las medidas caulelarísimas decretadas por la justicia europea que les permiten recuperar temporalmente la inmunidad, durante una comparecencia conjunta desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. El expresident ha destacado «la importancia» de esta decisión porque «no existe precedente de que el tribunal de Luxemburgo haya devuelto la inmunidad a unos eurodiputados tras haber sido retirada por el Parlamento Europeo».

Pero además, los tres políticos han insistido en que tiene un mayor calado. A su juicio el auto que el vicepresidente del Tribunal General de la UE emitió el miércoles estaría considerado «en una primera impresión nuestros argumentos de que existirían efectos irreparables a nuestros derechos». «No decimos que comparta el tema de la persecución política, sí la inmunidad es una cuestión que debe estudiar».

A partir de este momento, y como reacción inmediata, Puigdemont reclamó al Parlamento Europeo que no alegue contra esta decisión porque, a su juicio, el auto judicial «al proteger nuestros derechos estaría reforzando» a la propia institución. «Pensamos que lo lógico, lo lícito es que la Eurocámara no se oponga a esta decisión», ha señalado. Eso sí incidió en que esa restitución les va a permitir viajar por toda Europa excepto por España cuyo Tribunal Supremo «se niega a acatar una decisión de la justicia europea y sigue sin respetar nuestra inmunidad. Seguiremos denunciando esa anomalía».

Los tres políticos catalanes (que abrieron su comparecencia con la misma declaración leída en inglés, catalán y castellano) hicieron por enésima vez un llamamiento a que la UE intervenga «porque el problema judicial español es un problema estructural para la UE y no puede ignorar este problema mientras señala a Hungría, Polonia o Eslovenia».

Una solución particular

Cuestionado por los indultos en los que está trabajando el Gobierno de Pedro Sánchez, Puigdemont ha asegurado que «no forman parte de la solución política. Los considera «una solución particular» y volvió a insistir en la reclamación de la amnistía. Sorteo la cuestión sobre si participaría en la Mesa de Diálogo, aunque fuera de forma telemática. «Quien debe entender que debe abrir el camino de la política es el que utiliza el código penal. Las condiciones de uno de los integrantes de la mesa de diálogo inhabilitan la política porque no reconoce la presencia de representantes legítimos».

El mismo argumento lo utilizó cuando fueron cuestionados sobre la posibilidad de desplazarse a España, pese a que su abogado, Gonzalo Boye, había planteado por la mañana en una entrevista en la emisora catalana RAC que las cautelarísimas avalan que pueda entrar y moverse «libremente» por España -aunque le haya recomendado que no lo haga-. «Puigdemont circulará con más tranquilidad por Europa, pero la amenaza de las autoridades españolas no ha disminuido así que no tenemos planes inmediatos», puntualizó la exconsellera Clara Ponsati.