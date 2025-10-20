Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, se reunieron este lunes en Waterloo con una representación municipal de ... su partido, encabezada por el alcalde Sant Cugat del Vallès, Josep María Vallès. Sobre la mesa estaba el malestar de los alcaldes posconvergentes con la estrategia del partido independentista y el temor a que la extrema derecha de Aliança Catalana dé un vuelco electoral en las municipales de 2027.

Lo cierto es que Junts va a la baja en los últimos sondeos demoscópicos y Aliança Catalana al alza. En este contexto, Puigdemont y Turull pudieron tomar la temperatura al toque de atención del mundo local nacionalista a la cúpula posconvergente de cara a la cita con las urnas de dentro de año y medio. Semanas atrás, los alcaldes se reunieron solo con Turull y este lunes han trasladado la inquietud al líder del partido.

Fuentes del partido han señalado que se han abordado cuestiones relacionadas con las políticas de vivienda, la lengua catalana, la sanidad, la educación o las infraestructuras, entre otras. Los alcaldes mostraron su «preocupación por la falta de respuesta de los gobiernos catalán y español a estos problemas de la gente».

En concreto, este grupo de representantes municipales criticó el bloqueo que, a su juicio, está ejerciendo el PSOE a las leyes propuestas por Junts contra la multirreincidencia y las okupaciones delincuenciales. Los junteros reclaman que se aprueben con celeridad.

Giro a la derecha

También lamentaron las políticas fiscales de los gobiernos catalán y español que, a su entender, están «empobreciendo a las clases medias». En este sentido, pusieron como ejemplo el último intento de subir la cuota social de los autónomos o la negativa a suprimir el impuesto de sucesiones en el último debate de política general celebrado en el Parlament.

Por todo ello, los alcaldes piden a la dirección de Junts un giro a la derecha en temas como seguridad, inmigración, velo islámico, ayudas sociales o vivienda. Quieren poder competir de tú a tú con Aliança Catalana. También reclaman a la cúpula manos libres para poder pactar a nivel local con quien consideren oportuno, sin cordones sanitarios, ni ahora ni tras las elecciones.