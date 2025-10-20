El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El líder de JxCat, Carles Puigdemont, reunía este lunes a la permanente del partido en Waterloo (Bélgica). EFE

Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

Junts presiona al PSOE para que desbloquee reformas legales sobre okupas o multirreincidencia delictiva

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:33

Comenta

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y el secretario general, Jordi Turull, se reunieron este lunes en Waterloo con una representación municipal de ... su partido, encabezada por el alcalde Sant Cugat del Vallès, Josep María Vallès. Sobre la mesa estaba el malestar de los alcaldes posconvergentes con la estrategia del partido independentista y el temor a que la extrema derecha de Aliança Catalana dé un vuelco electoral en las municipales de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  5. 5 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  6. 6

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  7. 7 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    Óscar Puente asegura que rescatar el peaje de la autopista del Huerna tiene «una connotación jurídica» inasumible: esto es lo que marca la ley
  10. 10 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido

Puigdemont trata de rebajar el malestar interno de los alcaldes de su partido