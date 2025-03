Rato y Trillo admiten una relación «estrecha y cordial» con Bárcenas

Mateo Balín Madrid Jueves, 25 de marzo 2021, 10:13 | Actualizado 13:50h. Comenta Compartir

Todos los exdirigentes del Partido Popular que han testificado en el juicio por la presunta 'caja B' se han desmarcado, con mayor o menos énfasis y adjetivos, de Luis Barcenas, de sus actividades contables. Primero fueron los ex secretarios generales Ángel Acebes, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y María Dolores de Cospedal, y ayer los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

El extesorero preso manejaba en exclusiva la gestión económica junto al fallecido Álvaro Lapuerta, que a diferencia de Bárcenas sí ha recibido buenas palabras de sus compañeros. Esta es la tesis que se ha difundido en la sala de vistas de la Audiencia Nacional desde el martes, cuando comenzaron las comparecencias de la plana mayor del PP con Aznar y Rajoy. Sin embargo, este jueves Rodrigo Rato ha cambiado el paso.

El exvicepresidente del Gobierno con Aznar ha admitido que mantiene una relación con Bárcenas «esporádica, porque ahora está en prisión, y cordial». Rato ha situado su amistad en los años ochenta, con Alianza Popular, cuando el acusado ya estaba en la gerencia del partido. Ha declarado a preguntas de la acusación popular que «nunca supo nada» de sus presuntas responsabilidades y que no vio «sufrir delirios» a nadie en el PP, en relación a la manifestación que hizo ayer Rajoy al tribunal y que Rato, ha reconocido, no siguió.

Sobre la existencia de la 'caja B', Rato, de 72 años, ha sido muy claro pese a la presencia de anotaciones suyas de 1996. «Esas anotaciones no tienen nada que ver conmigo. Bárcenas no me ha dado dinero nunca. Yo solo cobré mi retribución del Grupo Parlamentario Popular, no participé en ninguna gestión económica en el partido», ha relatado el exministro de Economía.

El testigo ha comparecido por videoconferencia desde su domicilio, pocas semanas después de quedar en semilibertad tras acceder al tercer grado en la causa sobre las llamadas 'tarjetas black' de Cajamadrid-Bankia. Cumplió pena en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), la misma prisión en la que se encuentra ahora Bárcenas.

La testifical de Rato llega dos días después de sufrir un nuevo mazazo judicial, ya que la Fiscalía Anticorrupción le acusa de ocultar patrimonio en el extranjero no declarado a la Hacienda Pública a través de un entramado societario. En total, le atribuye 15 delitos, cuantifica las cuotas no declaradas en 8,5 millones de euros y le pide más de 80 años de prisión.

"En el partido nadie me llama Federico"

Tras Rato ha comparecido Federico Trillo. El expresidente del Congreso ha negado también su conocimiento de la 'caja B' y las anotaciones que hizo Bárcenas sobre él. "No reconozco ni mi persona ni, no ya pagos, sino cobros que yo haya recibido", ha dicho, al tiempo que ha recordado que no ha sido citado a declarar en ningún momento durante la instrucción de este procedimiento.

En los llamados "papeles de Bárcenas" se le atribuyen los pagos bajo el nombre de "Federico" y, según ha destacado el testigo, en el partido "nadie" le llama así, "sino Fede o Federico Trillo". Tampoco da valor los propios documentos porque "uno años aparece en euros, otros en pesetas, unos años aparece, otros no".

De hecho, el que también fuera ministro de Defensa ha aseverado que no supo de la existencia de estas anotaciones hasta 2018, cuando fue llamado a declarar en la comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación irregular del PP.

Trillo se ha mostrado enfadado cuando una de las acusaciones populares le ha indicado que parte del dinero que habría recibido en negro, según Bárcenas, fue para sufragar los costes de su defensa en el caso del Yak-42, avión militar que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 y en el que perdieron la vida 62 militares españoles. "No voy a entrar sobre el Yakolev. Bastante dolor ha causado y me ha causado", ha zanjado.

Al hilo, ha recordado que entre 2008 y 2011 coordinó las defensas de Bárcenas, del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y "otros compañeros" cuando estalló el 'caso Gürtel' y que en esos años, en los que tuvo una "constante y estrecha relación" con el extesorero del PP, ha admitido, "jamás" éste "admitió ni un solo segundo que hubiera una caja 'b' en el PP" o que se abonaran "retribuciones atípicas" y "menos aún que hubiera salido dinero al extranjero".

Por último, ha calificado de "cuento" que Bárcenas le haya entregado este supuesto complemento salarial en vez de que lo hiciera el también extesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, porque hubiera una situación de "tensión" entre éste y el exministro. "Es falso (...) y ya vale porque con el señor Lapuerta tuve una excelente relación. Ahí el cuento les ha salido un poco rana".