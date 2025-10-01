Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta Isabel Perelló, ha ordenado reabrir un expediente ... disciplinario al magistrado Manuel Ruiz de Lara por sus insultos al presidente del Gobierno y su mujer desde su perfil de redes sociales. El órgano ejecutivo del gobierno de los jueces ha rechazado la propuesta que hacía el promotor de la acción disciplinaria del Consejo de archivar las diligencias abiertas contra este togado, que habría llamado «psicópata sin límites éticos» a Sánchez y «Barbigoña» a su mujer, Begoña Gómez, además de acusar al primero de «golpismo».

Este órgano del CGPJ tenía sobre la mesa la propuesta del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, respecto a Ruiz de Lara, al que el CGPJ abrió diligencias informativas el pasado diciembre por publicaciones realizadas en la cuenta de X (antes Twitter) @ManuelRuizdLara, que ahora aparece como cancelada. Conde propuso archivar de plano porque, entre otros motivos, no se pudo demostrar que este juez especialista en mercantil insultara al jefe del Ejecutivo o a su esposa. Él mismo alegó que no fue el autor de estos mensajes desde su perfil.

Sin embargo, la Comisión Permanente ha rechazado ahora los motivos alegados por el instructor disciplinario del Consejo, ordenándole iniciar un expediente al apreciar una «falta grave» del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este precepto se refiere al «exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la administración de justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la policía judicial».

Con esta decisión se da por sentado que la nueva propuesta deberá ser de sanción, aunque la última palabra la tendrán la Comisión Disciplinaria y el Pleno del CGPJ, formado por los 20 vocales más su presidenta Isabel Perelló.

Sin jurisprudencia

Según ha informado el CGPJ, la Comisión Permanente ha considerado el «carácter novedoso del caso» porque no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados, y era la primera vez que este nuevo mandato del Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo.

Además, asegura que la Permanente también ha tenido en consideración los pronunciamientos de la Comisión de Ética Judicial sobre «la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia», así como «la jurisprudencia que señala que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto».

El anterior CGPJ ya acordó abrir expediente disciplinario a este mismo juez por llamar «psicópata sin límites éticos» a Sánchez en otro mensaje en la red social. Entonces, la propuesta del promotor de la acción disciplinaria también era de archivo.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, conocido por impulsar la causa de la llamada Superliga, ya fue objeto de otro expediente disciplinario en 2017 por organizar debates jurídicos. En este caso, se archivaron las diligencias tras investigar posibles incompatibilidades con su cargo.