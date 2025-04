Revilla responde a la demanda del rey Juan Carlos: «¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey o Corinna?» «No me arrepiento. No creo que haya cometido ningún delito porque no he dicho nada que no sea cierto», ha dicho el expresidente cántabro ante una treintena de periodistas en la sede del PRC

Daniel Martínez Santander Miércoles, 2 de abril 2025, 10:48 | Actualizado 12:15h. Comenta Compartir

Miguel Ángel Revilla ha comenzado este miércoles una de las comparecencias que ha generado más expectación mediática en toda su carrera política avisando a los ... muchos medios de comunicación que se acercaron a la sede del PRC de que no esperaran grandes titulares. Que no iba a echar más leña al fuego ni calentar más la polémica generada por la querella presentada por el rey emérito contra él por las «injurias» que Don Juan Carlos de Borbón observa en las declaraciones que el regionalista viene haciendo desde hace tres años. Aunque la intención de Revilla no fuera dar titulares, dio unos cuantos. El primero, el principal, negando la mayor. Asegurando que nada de lo que ha dicho en medios de comunicación o en sus libros tenga nada que ver con un atentado contra el derecho al honor del exmonarca. «No me arrepiento. No creo que haya cometido ningún delito porque no he dicho nada que no sea cierto», aseguró el expresidente de Cantabria, que ha insistido en que sus palabras se han basado siempre en hechos conocidos y que no tiene constancia de que nunca haya proferido insultos contra el emérito. «Insultos yo no he hecho», ha subrayado Revilla, que ni siquiera sabe a qué declaraciones hace referencia don Juan Carlos porque aún no ha recibido la querella.

Cuando eso ocurra, el regionalista ha asegurado que está dispuesto a analizar en detalle sus palabras. «Rectificar no, porque yo no he mentido». Como mucho, disculparse en el caso de que aparezca alguna palabra más gruesa que otra. «Yo no tengo inconveniente en pedir perdón, pero que esté razonado», ha dicho un Revilla que durante toda su comparecencia se movió entre la rabia, la decepción y la tristeza. Rabia por una injusticia. Por el hecho de que «esa persona inmune y poderosa que todavía está anclada como algunos reyes en la época en la que todos los demás éramos siervos», haya presentado una demanda contra una persona corriente, «un ciudadano de 82 años nacido en Polaciones». Revilla, en la rueda de prensa, con sus libros. J. Cotera «Si hay alguna cosa con la que a lo mejor me he pasado, yo no tengo ningún inconveniente (en pedir perdón), pero por ese motivo todos podíamos ser demandados por el rey. Algún periodista ha dicho cosas más duras del rey que yo», ha dicho Revilla, que también ha manifestado un deseo pese a que sabe que es difícil que se cumpla. La querella, antes de que se dirima en los tribunales, va precedida de un acto de conciliación entre las partes para intentar resolver el conflicto sin necesidad de juicio. Un acto de conciliación que se celebrará en Santander y en el que estarán los abogados de los protagonistas. «Nada me gustaría más que viniese él al acto de conciliación. Ya que ha presentado la demanda, en y ahí nos vemos», le reclamó Revilla. El exjefe del Ejecutivo regional sí ha reconocido que ha mantenido una actitud de «denuncia permanente» en los últimos años contra el rey emérito, una persona a la que considera un «ídolo» hasta que comenzaron a trascender sus problemas fiscales. Pero la pregunta que se ha hecho Revilla es por qué Juan Carlos toma esta decisión y, sobre todo, por qué contra él. «¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey que ha dicho cosas horribles, o contra Corinna que ha dicho que tenía una máquina de contar dinero en La Zarzuela?». «Cuidado que los reyes en España han hecho tropelías a lo largo de la historia, pero nunca ir contra un ciudadano de a pie», ha continuado un Revilla estupefacto y, en ocasiones, que ha tenido que aguantarse las lágrimas. Una querella «mezquina» que ya está en manos de su abogado, José María Fuster Fabra, es penalista que, aunque es catalán, desde hace años milita en el PRC.

