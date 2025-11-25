El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
Manifestacion con velas en Gernika, para conmemorar el 82 aniversario del bombardeo de Gernika. E. C.

El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor

El lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz al mandatario germano

David Guadilla

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

El Rey Felipe VI viajará este viernes a la localidad vizcaína de Gernika con motivo de la visita a la villa foral del presidente de ... la República Federal de Alemania, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, para ofrecer tributo a las víctimas del bombardeo, según han confirmado fuentes de Casa Real. Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, recibirá en el Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz al mandatario germano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor

El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor