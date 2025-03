Rufián critica a JxCat por sentarse en la mesa de diálogo y luego «despreciarla en un mitin»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 3 de marzo 2020, 11:30 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

A falta de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ponga fecha a las elecciones caltalanas, el distanciamiento entre JxCat y ERC cada vez se hace más evidente. Este martes, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha afeado a los postconvergentes que «no se puede estar entre semana sentándose en una mensa de diálogo y despreciarla en un mitin el fin de semana», en referencia al mitin del expresident Carles Puigdemont el pasado sábado en Perpiñán, en el que afirmó que esta «no es útil». «El reto es que te aplaudan en Cornellá, no en Perpiñán», ha añadido Rufián.

El portavoz de los republicanos también ha valorado el «hito» que representa la constitución de esta mesa de diálogo, un «compromiso electoral» de ERC, «que prometió sentar al Ejecutivo en una mesa de negociación». Para mayor simbolismo, en el acto estaba presente la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, pero no la de JxCat, Laura Borrás.

El dirigente independentista ha advertido también de que esta mesa de diálogo no es «a cambio de nada». «Sin mesa, no hay legislatura», ha avisado a los socialistas. En cuanto a su contenido, Rufián señala que su formación no tiene intención de pedir una rebaja en el Código Penal de los delitos de sedición para los presos por el juicio del 'procés¡

En clave de precampaña electoral, ha vuelto a afear a JxCat las divergencias que existen entre ambas formaciones. «Ni necesitamos repetir lo que somos, ni necesitamos hacer exhibicionismo de nuestras convicciones. Quizá no seamos los que más gritamos para parecer más independentistas, pero si los que más luchamos para que haya más independentistas»