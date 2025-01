Vox salvó al Gobierno con los fondos europeos por error

No entraba en los planes de Vox salvar a Pedro Sánchez en la votación de la gestión de los fondos europeos, pero el cambio de criterio a última hora de Ciudadanos, que pasó de la abstención al rechazo, provocó que el partido de Santiago Abascal ... diera la campanada parlamentaria más sonora de los últimos años.

La Moncloa y el partido de extrema derecha confirman que no hubo negociación previa ni contrapartidas del Gobierno. La dirección de Vox había decidido abstenerse en la votación del Congreso sobre el decreto de los fondos europeos, no sin un intenso debate porque buena parte de la cúpula defendió el 'no'. Se impuso el criterio de que la abstención dejaría al PP como única fuerza conservadora que se oponía a las ayudas europeas para afrontar la crisis derivada de la pandemia, aunque no fuera así porque lo que se votó fue el modelo de gestión de esos recursos multimillonarios.

Pero en la cada día menos sorda pugna que mantienen, ese movimiento, revestido de tintes patrióticos, diferenciaría a Vox del PP. El coste político ante su parroquia sería, además, asumible porque sus votos no iban a ser determinantes dado que Ciudadanos había anunciado una abstención que permitiría al Gobierno sacar adelante el decreto con independencia de lo que hicieran ellos. Esta fue la hipótesis que se impuso y la orden de abstenerse se transmitió a los diputados que desde el miércoles iban a votar a través de internet.

Pero el partido de Inés Arrimadas fracasó en su negociación con los socialistas para crear una agencia independiente del Gobierno que gestionara la lluvia de millones comunitaria, y el mismo jueves anunció que no iba a abstenerse y que rechazaría el decreto. Para entonces, la mayoría de los 52 diputados de Vox ya habían votado por vía telemática. El portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, decidió no cambiar de criterio y así se lo transmitió a su homóloga socialista, Adriana Lastra.

En ningún momento estuvo en la cabeza de Abascal y su equipo auxiliar al Gobierno de Sánchez, el objetivo era aislar al PP, aseguran fuentes del partido de extrema derecha. Espinosa de los Monteros justificó la postura de su grupo con el argumento de que no querían retrasos en la entrega de los fondos europeos. Un retraso que nunca se hubiera producido porque lo que estaba en juego era el modelo de gestión, no los desembolsos.

Socorros mutuos

La inesperada situación fortaleció las posiciones del PP en su particular batalla con Vox. Pablo Casado acusó este viernes a Abascal de dar «carta blanca y barra libre» a Sánchez para manejar a su antojo los 140.000 millones de euros que corresponden a España y tejer una «red clientelar» en su beneficio, amén de permitir que «sobreviva más tiempo» en la Moncloa. El gesto, prosiguió, demuestra asimismo que «los radicales se ayudan» porque el de los fondos no ha sido el único caso de socorros mutuos, y recordó que en antes de las últimas generales Sánchez dio un empujón a los de Abascal «con la exhumación de Franco».

La diputada de Vox Macarena Olona contratacó y acusó a PP y Ciudadanos de haber votado «en clave de elecciones catalanas». Y añadió: «Entre dar una bofetada al Gobierno o salvar a los españoles, PP y Ciudadanos han decidido con un cálculo electoral».

Más directo fue el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que atribuyó la monumental sorpresa a «la incompetencia parlamentaria» de Vox. En el PSOE guardaron silencio.