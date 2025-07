Aitor Esteban (Bilbao, 1962) echó en falta por primera vez el pasado miércoles la 'adrenalina' del pleno del Congreso de mayor voltaje de la legislatura. ... Los escándalos de corrupción han situado a Pedro Sánchez al borde del precipicio, pero aún conserva el apoyo crítico de sus socios. Los jeltzales, los más exigentes, aspiran negociar «ley a ley, partido a partido». En una entrevista con este periódico, se defiende ante las acusaciones del PP de vincular a los jeltzales con el caso Cerdán: «Ya está bien de falsedades y de echar mierda a la política».

–Tras el último debate sobre corrupción, ¿cuál es el nivel de confianza del PNV con Sánchez?

–Nuestra portavoz Maribel Vaquero lo explicó. Va camino de la UCI, porque no se dieron explicaciones. Estamos en un bloqueo. El único que puede desbloquearlo es Sánchez.

–¿La implicación de Santos Cerdán en este escándalo le sorprende? Usted tenía una relación fluida con él.

–A ver, no era la persona con la que yo tenía en particular una relación más fluida. Tengo una relación más sólida con María Jesús Montero o con Bolaños. Con Cerdán era sobre todo para lo relacionado con el autogobierno navarro. Pero sí, le conozco, trataba con él, tenía su teléfono y hablábamos.

–¿Estamos ante el caso de tres caraduras –Ábalos, Cerdán y Koldo García– o hay mucho más?

– Sinceramente no lo sé, cada mañana me levanto pensando en qué novedad va a salir o qué ha sucedido o si vamos a saber dónde está o no está ese dinero. La imagen que daba Cerdán era otra. Lo que sé es que desde el primer segundo el presidente dio credibilidad a los audios y al informe de la UCO, que los dio por buenos y aseveró que esas tres personas estaban implicadas. Si él lo asegura, no tengo por qué dudarlo, ya que eran las personas de confianza de Sánchez.

–¿Conoce a Antxon Alonso, el empresario guipuzcoano presuntamente vinculado a la trama, que, según Cerdán, también le ayudó a contactar con el PNV?

–A Antxon Alonso ni le conocíamos y la primera vez que oigo su nombre es hace unos meses en los medios. Estaba más en el ámbito de la relación con la izquierda abertzale. El PNV no tenía ninguna necesidad de mediación. Cuando Sánchez nos llama para decir en vísperas de la moción de censura que les gustaría hablar le dijimos: solo vamos a escuchar por educación. Nos llama para darnos el nombre de Cerdán y nos encontramos, cuando vamos a hablar otro burukide y yo, con Cerdán y con Ábalos. La relación Cerdán-Ábalos era muy cercana.

–El PP insiste en relacionarles con la trama Cerdán, señalando a personas que ven «próximas al PNV», y en exigir explicaciones...

–Si nos ponemos a dar nombres, y no somos de este estilo, me pongo a rascar y seguro que encuentro a cinco o seis del PP. A ver, aquí lo que hay que hacer es ser serios. Y los partidos serios lo que tienen que hacer es denunciar estas cosas cuando haya datos delictivos con pruebas y no acusar simplemente para ensuciar el nombre de alguien por intereses electorales. Ya está bien de falsedades y de echar mierda a la política.

–¿El PNV mantiene su apoyo a Sánchez en este contexto?

–El PNV lo que tiene es un acuerdo firmado de investidura. Pero la investidura por los mecanismos constitucionales está bloqueada. La moción de censura que pueda plantear Feijóo nosotros no la podemos votar a favor. Porque los ataques al PNV, además de infundados, son continuos. Y además está Vox. Iremos ley a ley y día a día. Pero, desde luego, lo que no vamos a hacer es un esfuerzo especial. Iremos partido a partido.

–¿Se sienten desvinculados del acuerdo de investidura?

–Los acuerdos de investidura están ahí. Y la parte de nuestro acuerdo de investidura está completamente cumplida. Es que nosotros ya no tenemos que cumplir más. El acuerdo de investidura no dice que le tengamos que votar todas las leyes. Sánchez sí tiene todavía parte del acuerdo sin cumplir. Y, desde luego, nosotros eso lo vigilaremos. ¿Parte de qué no ha cumplido? El otro día hice un repaso y el 65% está ya. Pero, por ejemplo, el calendario de transferencias está pendiente. Y hay una prueba de fuego este martes.

–Si Sánchez anunciara una cuestión de confianza, ¿qué harían?

–Cuando la anuncie, si es que la anuncia, el PNV se pronunciará.

–¿Cuál es el nivel de confianza que tiene con el PP?

–Pues cero. Más claro, agua. Ninguno. Es un partido cuya agresividad e intolerancia hacia los que piensan diferente a él es absoluta. Entiendo y me consta que es una estrategia dirigida desde Madrid. Es el propio Feijóo quien participa de esta estrategia que esparce la suciedad y la porquería a diestro y siniestro.

–¿Tiene el teléfono de Feijóo? ¿Han contactado?

–No, los teléfonos los tenemos. Yo lo tenía, él no sabía que yo lo tenía y me mandó su teléfono. Y yo le dije: muy bien gracias, cuando me nombraron presidente del EBB. Desde entonces no nos hemos cruzado ni un mensaje.

– Feijóo les ha advertido: «El PSOE pactará con Bildu y el PNV se quedará sin votantes, sin principios y sin gobierno». ¿Les inquieta esa premonición?

–Lo ha repetido mil veces. O sea, como adivino yo no lo contrataría. Pues, muy bien, gracias por preocuparse del PNV. Que se preocupe un poquito más del PP.

–El PNV ha sido duro con Feijóo por «traspasar la línea roja» y atacar a la familia de Sánchez, al aludir a las saunas gays de su suegro, ya fallecido, y acusar al presidente de haberse beneficiado de la prostitución. ¿A dónde va a llegar la confrontación?

–La portavoz del PNV ya dijo que rebasaba una línea roja que no se había nunca traspasado. Hay maneras, y también se pueden decir las cosas y ser contundentes. Las prisas y las malas formas de algunos de sus correligionarios, él no las ha cortado y las ha asumido también. Pero alguien que aspira a ser presidente tiene que tener un poco más de clase.

–¿En qué medida cree que el PP se está 'voxizando'?

–Pues bastante. Quiere acaparar mucho. Está asumiendo muchos de sus postulados y maneras y le está dando carta de naturaleza democrática, manifestando que está dispuesto a gobernar con él.