Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático El presidente del Gobierno cifra en 20.000 las muertes provocadas en los últimos años por eventos extremos y en 32.000 millones de euros las pérdidas económicas

Paula De las Heras Madrid Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:35

Pedro Sánchez ha desgranado este lunes en su primer acto del nuevo curso político los aspectos más generales del pacto de Estado frente a la ... emergencia climática que tiene intención de proponer al resto de fuerzas parlamentarias y agentes sociales después de un verano marcado por los incendios forestales que han arrasado en toda España 330.000 hectáreas y han provocado graves daños en una docena de municipios y entre ellos incluye la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. «A todos los políticos y políticas del país les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las rencillas competenciales y partidistas. Si no queremos para nuestros hijos esa España en gris que dejan incendios o en marrón que dejan las danas, necesitamos una España más vede» ha defendido, acompañado del grueso del Gobierno, desde el Ministerio de Economía.

El Consejo de Ministros aprobará mañana la «hoja de ruta» que pretende seguir Sánchez para lograr un objetivo difícil en un momento político como el actual. Sánchez ha asegurado que su voluntad de acuerdo es real pero, en cualquier caso, la mera propuesta le permite tomar la iniciativa política en un ámbito en el que los socialistas creen que el PP se enfrenta a muchas contradicciones, sobre todo, por la presión de Vox, al que sitúa en el negacionismo del cambio climático. El presidente ha advertido de que este no es solo una realidad científicamente contrastada sino que solo en los últimos cinco años se ha cobrado ya en España 20.000 vidas y ha provocado pérdidas económicas por valor de 32.000 millones de euros, el equivalente, ha dicho, al presupuesto de educación.

