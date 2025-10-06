El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El presidente del Gobierno, la semana pasada, en Copenhague, junto a la primera ministra danesa Mette Frederiksen Fernando Calvo / EP

Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto

El presidente amenaza con activar «los mecanismos legales oportunos», que en último extremo llevan al 155 de la Constitución, si en tres meses no se cumple la ley

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:45

Comenta

Pedro Sánchez ha encontrado en la posición sobre el aborto un elemento de desgaste del Partido Popular y una manera de resintonizar con el electorado ... feminista distanciado por polémicas como la de la ley del 'solo sí es sí', las pulseras antimaltrato y los comportamientos denigrantes hacia las mujeres destapados en el 'caso Koldo' y está decidido a explotarlo. Este lunes, dio un nuevo paso al enviar un requerimiento a cuatro comunidades para que pongan ya en marcha el registro de personas objetoras al que obliga la ley; aunque no las cuatro están gobernadas por populares. El tirón de orejas también va para Asturias, a cuyo frente está el socialista Adrián Barbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  4. 4

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  5. 5 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  6. 6 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  7. 7 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  8. 8

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  9. 9 El recado de Alonso a Hamilton: «No puedes conducir como si estuvieras solo en la pista»
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto

Sánchez requiere ahora a tres autonomías del PP y a Asturias el registro de objetores del aborto