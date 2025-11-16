El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. EFE

El Senado bucea en la financiación de la primarias que devolvieron a Sánchez a Ferraz

El PP apunta contra la entidad Bancal de Rosas, sociedad sin ánimo de lucro que gestionó el 'crowdfunding' que sufragó la candidatura en 2017 del ahora presidente del Gobierno

M. S. P. / A. A.

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

La financiación de la campaña de las primarias a la Secretaría General del PSOE que Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz en 2017 llega al ... Senado. El PP ha llamado para este jueves a declarar ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' a Pedro Luis Egea, extesorero de Bancal de Rosas, la sociedad sin ánimo de lucro creada para la gestión del 'crowdfunding' que sufragó la candidatura del ahora presidente del Gobierno. Cuatro días después comparecerá Francisco Martín, expresidente del fondo y actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Con Bancal de Rosas, Sánchez y su equipo pusieron en marcha un sistema para financiar la campaña a través de aportaciones particulares, lo que, según sus impulsores, permitió no depender de grandes donantes o «camarillas de poder mediático o económico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  5. 5 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  6. 6

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  7. 7 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  8. 8 Fallece a los 95 años Machi Felgueroso, socia fundadora del Club de Golf de Castiello en Gijón
  9. 9

    «Ni hablar de ir a una residencia. Vivo sola, pero hago polavila todos los días»
  10. 10 Bajan a dos los incendios forestales en Asturias, que sigue en alerta por el fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Senado bucea en la financiación de la primarias que devolvieron a Sánchez a Ferraz

El Senado bucea en la financiación de la primarias que devolvieron a Sánchez a Ferraz