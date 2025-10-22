El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santiago Abascal, en el porche del Asador Las Brasas, en Valsaín (Segovia), donde se realizó la entrevista.

Santiago Abascal, en el porche del Asador Las Brasas, en Valsaín (Segovia), donde se realizó la entrevista. Rodrigo Jiménez

Santiago Abascal

Presidente de Vox
«Nosotros siempre queremos gobernar»

Abascal se pronuncia sobre las relaciones de Vox con el PP ante la primera cita prevista en el nuevo ciclo electoral, las autonómicas en Castilla y León

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:14

Comenta

No mira el reloj ni una sola vez durante la hora y media que dura el encuentro, a pesar del agobio de las diez personas ... que le acompañan en esta jornada segoviana. Santiago Abascal (Bilbao, 1976) se prepara para encadenar campañas en un nuevo ciclo electoral y Castilla y León será la primera. No se sabe quién irá en el cartel. Lo que es seguro es que él será el protagonista.

