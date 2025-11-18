Las siete reuniones de Sánchez con el «querido amigo» Zelenski

La siguiente parada de la gira europea del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tendrá este martes a Madrid como escenario. El día después de ... citarse en París con el presidente francés Enmanuel Macrón, el dirigente ucraniano visitará España por tercera vez desde que empezó la guerra en Rusia. Será la séptima vez que se reúna de forma bilateral con Pedro Sánchez, uno de sus principales aliados a nivel continental.

El apoyo de España a Ucrania llegó desde los primeros compases de la invasión rusa en Ucrania. Zelenski intervino en el Congreso el 4 de abril de 2022 de forma telemática, arrancando el aplauso unánime de todos los grupos parlamentarios. Días, más tarde, el 21 de abril, y sin aviso previo a los medios de comunicación -era necesario para mantener la seguridad del convoy ferroviario- Sánchez se plantó en Kiev para reunirse con su homólogo por primera vez.

El presidente del Gobierno visitó Borodianka para constatar los daños de la guerra, y transmitió el pésame por las víctimas civiles, ofreció expertos para colaborar con el Tribunal Penal Internacional en la investigación de posibles crímenes de guerra, anunció la reapertura de la embajada española en Kiev y un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania.

Esta última circunstacia desdencadenó discrepancias en el entonces Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, especialmente con las ministras del partido morado, Ione Belarra e Irene Montero, que defendían una solución diplomática al conflicto y alertaban de la posibilidad de que Moncloa estuviera barajando enviar tropas españolas.

El 23 de febrero de 2023, Sánchez regresó a Kiev, un año después del inicio de la invasión rusa. En la reunión con Zelenski, reafirmó el apoyo de España y de la UE frente a la agresión rusa y garantizó que España no reconocería «falsas anexiones», en referencia a la ocupación rusa de la península de Crimea y los territorios de la región del Donbás.

El 1 de julio de ese año, coincidiendo con el inicio de la presidencia rotatoria de la Unión Europea por parte de España, el presidente del Gobierno decidió simbolizar el inicio de su mandato europeo visitando la capital ucraniana. Firmó junto a Zelenski una declaración conjunta en la que condenaban la agresión rusa y reafirmron el apoyo de Bruselas a la integridad territorial de Ucrania y a la reconstrucción.

La primera visita a España del mandatario ucraniano se produjo tras aquél verano, el 5 de octubre, y también enmarcada en uno de los actos más simbólicos de la presidencia española de la UE, la celebración en Granada de la Cumbre de la Comunidad Política Europea. Con la Alhambra como telón de fondo, Sánchez prometió a Zelenski el envío al frente de nuevo equipamiento militar para Ucrania. Entre ellos, seis lanzadores de misiles Hawk para reforzar la defensa aérea ucraniana.

En mayo de 2024, y en circunstancias parecidas a las de este martes, se produjo la segunda visita oficial de Zelenski a España. El presidente de Ucrania fue recibido oficialmente por Sánchez en La Moncloa y por Felipe VI en el Palacio Real. Ambos países firmaron un acuerdo de seguridad, aún vigente.

El último encuentro bilateral se produjo alrededor del tercer aniversario de la invasión rusa, el 24 de febrero de este año. Sánchez viajó, de nuevo, a Kiev donde anunció un nuevo paquete de ayuda militar para 2025 por valor de 1.000 millones de euros.

Industria de defensa

En esta ocasión, en la agenda de Zelenski se incluye un encuentro con una docena de empresas de defensa españolas en la sede de Indra en Madrid. La reunión se producirá en torno a las 11.00 horas, antes del encuentro que el mandatario ucraniano mantendrá con el Rey y tras el cual se trasladará a Moncloa para verse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La reunión tiene lugar después de que este mismo lunes Zelenski haya acordado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, la compra durante los próximos diez años de un total de cien cazas Rafale, fabricados por la compañía gala Dassault.