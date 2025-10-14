Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto
Los de Yolanda Díaz piden «no bajar la guardia» y creen que «no basta» con la isntantánea para resolver el conflicto en Palestina
Madrid
Martes, 14 de octubre 2025, 12:46
El principio de acuerdo para la paz en Gaza que este lunes auspició Egipto bajo el patrocinio del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en ... alerta a Sumar y a Vox. Los de Yolanda Díaz exigen que «no se baje la guardia» y se mantenga la petición de detención de Benjamín Netanyahu de la Corte Penal Internacional por genocidio. Por ello, afean a Pedro Sánchez que «el papel de España no debe limitarse a hacerse fotos sonrientes con Trump», como ha señalado la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Congreso en referencia a la presencia del líder español durante el encuentro en Sharm el-Sheij.
Podemos también ha criticado la presencia de Sánchez en lo que consideran «un nuevo show de Trump, una celebración feudal». «Desde Podemos deseamos que, al menos, que el alto el fuego de un alivio a los palestinos, pero no confiamos nada en Donald Trump y en Netanyahu, por lo que no podemos aplaudir», ha señalado su diputado Javier Sánchez Serna,.
«Nos gustaría tener un presidente que no participara en el show de Donald Trump humillando a los presidentes europeos como si fueran colegiales.», ha insistido el portavoz de los morados.
Tributaciones de los autónomos
No es el único roce que se ha producido entre Sumar y el PSOE. Verónica Ma. Barbero ha afirmado que la propuesta de Elma Saiz de elevar la tributación de los autónomoas es un «problema» y «poco progresiva» porque en la práctica, asegura, supone que una persona que cobra 600 euros pagaría 200 euros de cotización.
Además, Barbero ha avisado que este planteamiento puede ser un «desincentivo» al emprendimiento de personas que se lanzan a trabajar por cuenta propia. «Tenemos que cuidar a los pequeños autónomos y sobre todo a aquellos que empiezan a emprender, a los que cobran menos», ha defendido Barbero para añadir que por donde hay que empezar la reforma fiscal es subiendo los impuestos a las grandes empresas.
