El Supremo archiva la querella de Ayuso contra Belarra por denunciar su «gestión homicida» en la pandemia

Revés judicial en el Supremo a Isabel Díaz Ayuso. La Sala Penal del alto tribunal ha inadmitido a trámite una querella por delito de calumnias ... con publicidad presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid contra la líder de Podemos, Ione Belarra, después de que ésta última acusara a la jefa del Gobierno autonómico de haber protagonizado una «gestión homicida» durante la pandemia. El alto tribunal zanja que las declaraciones de la líder de Podemos están amparadas por la libertad de expresión

Las palabras de la diputada que fueron denunciadas se pronunciaron el 14 de marzo de este año y exactamente fueron: «La señora Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la gestión de la pandemia y por todas esas personas que fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual. No iban a morir igual, estas muertes eran evitables, y esta es la gestión homicida que hace la derecha cuando gobierna».

En un auto, del que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, la Sala indica que «las declaraciones que son objeto de querella constituyen una crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político de quien las hizo, para, desde su discurso disidente, censurar la gestión de un Gobierno autonómico presidido por la querellante».

«Una circunstancia –añade la resolución- que excluye la tipicidad de los hechos que la querella sustenta pues, más allá del alcance específico de la propia inviolabilidad parlamentaria, también la doctrina del Tribunal Constitucional ha proclamado que, como consecuencia de los principios de libertad, tolerancia y pluralismo político, la libertad de expresión no solo ampara la crítica ordinaria, sino también la severa o exacerbada, particularmente en supuestos en los que se suscita e introduce en el debate político de una sociedad democrática».