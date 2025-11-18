El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santos Cerdán en el Congreso Efe

El Supremo imputa a tres directivos de Acciona tras el informe de la UCO sobre Cerdán

El juez Puente levanta el secreto de las últimas investigaciones de la Guardia Civil sobre el patrimoniodel exdirigente socialista

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

El juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo ha imputado en este procedimiento a tres altos cargos de Acciona relacionados con las ... obras públicas supuestamente amañadas por la trama corrupta que dirigía el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los nombre de estos tres directivos de la multinacional aparecen citados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio Cerdán y la supuestas mordidas que éste recibió de la constructora a cambio de las adjudicaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

