Tellado advierte a Camps de que es «un error» abrir un debate sobre el liderazgo del PP Valenciano

La dirección nacional del PP se muestra clara y tajante sobre las aspiraciones del ex presidente de la Generalitat valenciana (entre 2003 y 2011) Francisco ... Camps de postularse, quince años más tarde, para disputar el liderazgo territorial del partido a Carlos Mazón. «Es un error», así se lo ha advertirdo este jueves, en una entrevista en La Sexta, el nuevo secretario general de los populares, Miguel Tellado, que cree que «ahora no es el momento de abrir un debate extermporal».

El dirigente gallego del PP recuerda a Camps que, actualmente, no hay fijada ninguna convocatoria para celebrar el Congreso del PPCV en el que tendrían lugar las primarias que ahora reclama. «Abrir estos debates ahora es un error. No nos lo pdoemos permitir, tenemos que tener claras nuestras prioridades, no podemos permitirnos hablar de cuestiones internas», ha reconocido Tellado.

El secretario general ha reiterado que la «prioridad de todos los gobiernos y de todo el partido» es la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana del pasado 29 de octubre, por lo que ha apelado a «centrarse» en este asunto .«Somos el primer partido de la Comunidad Valenciana, tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades, nadie entendería que ahora nos pusiésemos a hablar de cuestiones internas que desde luego estoy seguro que a los valencianos no preocupan», ha insistido.

Proyecto «ilusionante»

Las palabras de Tellado son la respuesta oficial con las que la cúpula nacional del partido responde al anuncio realizado este miércoles por Camps de su intención de asumir «el reto» de volver a ser el presidente del PPCV y de impulsar un proyecto «ilusionante» para recuperar un partido «el que estábamos todos juntos». «Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quiero volver a liderar el Partido Popular de la Comunidad Valenciana», proclamó, y aseguró que este es «el momento políticamente más importante» de su vida.

Además, mostró su intención de presidir la formación «contando con todos los que hoy tienen responsabilidades políticas», con todos sus compañeros «que hoy son cargos públicos, desde el 'president' de la Generalitat hasta el último concejal». «Tendrán, si soy presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, todo mi apoyo, todo mi respeto y toda mi lealtad», prometió.