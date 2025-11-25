El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 25N en Asturias con Karilenia, Susana y Dolores en la memoria
Santos Cerdán Europa Press

La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

Antonio Muñoz, hermano de 'La Paqui', fue el único trabajador de Servinabar en la obra del puente del V Centenario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:04

Comenta

Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, fue contratado por Servinabar, la empresa que estaba en el epicentro de la trama corrupta, recién salido de ... la cárcel tras cumplir parcialmente una condena por violencia de género. Muñoz, que pasó a integrar la plantilla de Servinabar en septiembre de 2019, consiguió en ese momento precisamente el tercer grado (semilibertad), un estatus penitenciario al que es mucho más fácil acceder con un trabajo en el exterior de la prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  5. 5 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  6. 6 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  9. 9 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  10. 10 El Principado confirma que el accidente en la mina de Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género