El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llegada de un cayuco a Lanzarote. EFE

Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

El Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:13

El Gobierno central tiene previsto iniciar hoy el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península. La primera derivación será de ... solo diez adolescentes, dos más de los previstos en un primer momento, aunque el Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  7. 7 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol
  8. 8 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  9. 9

    «En Asturias, 58 de cada 100 nuevos empleos los ocupan personas inmigrantes»
  10. 10 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores