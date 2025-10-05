Tres años del 'solo sí, es sí, la ley que rebajó las penas a los agresores sexuales

Fue el primer gran quebradero de cabeza del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de Igualdad. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ... bautizada como la ley del 'solo sí, es sí' cumple tres años desde su entrada en vigor con el recuerdo aún de las rebajas de penas y en algunos casos excarcelaciones de condenados por un delito de agresión sexual.

Esta situación se produjo justo por lo contrario de lo que buscaron los redactores de la norma. Elaborada en los mismos momentos en el que el escándalo por la violación grupal de 'la Manada' alcanzaba su cénit, el equipo de la entonces ministra Irene Montero diseñó un texto con la intención de endurecer todas las penas. Nada más lejos de lo que ocurrió tras su aprobación.

Los promotores de la nueva ley obtuvieron el beneplácito del PSOE aunque hubiese desde un primer momento voces dentro del socialismo que advirtieron de los riesgos, como la de la vicepresidenta Carmen Calvo. La idea primigenia fue eliminar el delito de abuso sexual, que contemplaba la ausencia de violencia o intimidación sobre la víctima y suponía una condena más leve. El gran problema fue que al pasar a juzgarse todos los casos como agresión sexual –con uso de violencia– los acusados se podían beneficiar de una horquilla más baja de penas por su parte inferior. Aplicándose el principio retroactivo de la ley más favorable al reo que figuran en la Constitución y en el Código Penal sus condenas se vieron así rebajadas.

Brecha en el Gobierno

Una vez se fueron conociendo las revisiones de condena tras la entrada en vigor de la ley se abrió una brecha entre PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas pidieron perdón de forma pública y movieron ficha. Tan solo seis meses después impulsaron una reforma que contó con el apoyo del PP y el rechazo frontal de los ministros podemistas. Aún hoy, Irene Montero mantiene que la norma estaba bien diseñada pero que un complot de los jueces la tergiversó para hacer daño político a Podemos.

Según los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, hasta la entrada en vigor de la reforma los jueces dictaron 1.233 rebajas de condena. A ellas se sumaron 126 excarcelaciones al considerarse que el reo ya había cumplido su pena. Dos de los beneficiaros fueron integrantes de 'La Manada', protagonistas de la violación que inspiró al ministerio de Montero a endurecer la ley.