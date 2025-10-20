El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los agentes de la UCO, con el jefe de la unidad de delitos económicos Antonio Balas al fondo, saliendo del registro de Servinabar. Diario de Navarra

La UCO busca el «botín» del 'caso Cerdán' en decenas de cuentas y su nexo en el extranjero

Los agentes llevan cuatro meses rastreando depósitos de 35 bancos y sus vínculos con Colombia, Perú o República Dominicana, que aparecen en la investigación a Ábalos y Koldo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Es la gran incógnita del 'caso Cerdán'. La localización del «botín» procedente de las presuntas mordidas percibidas por la adjudicación de obra pública. Una ... cantidad que el juez instructor del Tribuna Supremo estimó en junio pasado en cinco millones de euros. Una cifra equivalente al 1% del volumen total de contratos presuntamente manipulados en el seno del Ministerio de Transportes bajo la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021), valorados en más de 500 millones.

