La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Cristina Álvarez, la asistente que Moncloa puso a disposición de Begoña Gómez, fue la ... encargada de hacer todas las gestiones claves para garantizar los patrocinios de la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Los investigadores han llegado esta conclusión, que confirma la tesis que ha llevado al juez Juan Carlos Peinado a la imputación de ambas por un delito de malversación que sería juzgado en un jurado popular, después de analizar las 121 mails aportado a la causa por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio. Estos correos son los que Doario se intercambió con Gómez y Álvarez por cuestiones relacionadas con la gestión del día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la mujer del presidente y en los que la asistente de Moncloa aparecía bien como destinataria o, cuanto menos, siempre en copia.

El dossier de la UCO, en realidad, sitúa a Álvarez (entonces y todavía hoy directora de programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno) en todas las gestiones claves relacionadas con la cátedra y, en particular, con los patrocinios de las dos empresas cuyo dinero sostuvieron ese proyecto, Indra y Google. Y es que, explica la Guardia Civil, la trabajadora de Moncloa respondía, siempre en nombre de Gómez, sobre consultas sobre «pagos de convenio» de la Universidad hasta peticiones de un «certificado de donaciones para Hacienda». Gestiones todas ellas relacionadas exclusivamente con la carrera profesional y laboral del esposa de Sánchez.

Lejos de la versión que han mantenido ante el juez Juan Carlos Peinado tanto Gómez como Álvarez de que las gestiones de la asesora a favor de la cátedra eran poco menos que excepcionales y siempre como un «favor puntual», la UCO acredita que el trabajo de la asistente de Moncloa para el proyecto profesional de la esposa del presidente era continuo y tocaba todos los aspectos organizativos la controvertida cátedra. «Las comunicaciones versan, fundamentalmente, de asuntos vinculados a la cátedra dirigida por Gómez, así como de otros relativos a la relación genérica y eminentemente administrativa de Gómez con la Complutense», explica la UCO. «Las comunicaciones se han catalogado en tres grupos diferentes en función de su contenido: contacto con colaboradores, seguimiento de la cátedra y otras gestiones relacionadas con la UCM», resume la Guardia Civil tras analizar el centenar largo de correos aportado por la Universidad en los que aparece Álvarez.