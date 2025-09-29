El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Begoña Gómez y Cristina Álvarez en la tribuna de invitados del Congreso Efe

La UCO certifica que la asesora de Moncloa gestionó los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez

El informe de la Guardia Civil sobre los mails entregados por la Complutense afirma que Álvarez se encargó de los convenios de colaboración con Gigantes como Google e Indra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:53

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Cristina Álvarez, la asistente que Moncloa puso a disposición de Begoña Gómez, fue la ... encargada de hacer todas las gestiones claves para garantizar los patrocinios de la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

