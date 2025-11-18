La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el PNV solicitó a Santos Cerdán varios «nombramientos» en el ... Gobierno tras su determinante apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. Entre ellos, la formación jeltzale habría pedido mantener en su cargo en el Ministerio de Medio Ambiente a Javier Cachón, quien meses después dio luz verde al proyecto Mina Muga en Navarra, uno de los principales negocios de la presunta trama corrupta.

Según recoge la investigación de la UCO, a la que ha tenido acceso este periódico, en junio de 2018 Cerdán transmitió a través de Koldo García al recién nombrado ministro de Fomento y todopodero secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, una serie de solicitudes para nombrar a cargos en varios departamentos gubernamentales. Uno de esos documentos, un archivo digital titulado 'Peticones (sic.) nombramientos PNV', incluye tres puntos: un puesto «importante» en Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias) y otro en la SEPI (sociedad de participaciones industriales que sustituyó al INI).

Ninguno de esos dos recoge un nombre propio, aunque un apunte posterior añade que las identidades se las dirían unos días después: «Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme». La solicitud restante, en cambio, sí es explícita. Algún representante de los nacionalistas vascos habría pedido expresamente mantener en la Dirección de Evaluación Ambiental a Javier Cachón, del que se recordaba que, pese a haber tenido esa responsabilidad en el Gobierno de Rajoy, «fue nombrado por Zapatero» y «es muy buen profesional».

Cachón era, en concreto, el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental durante la etapa de Isabel García Tejerina (PP) como ministra de Medio Ambiente. Los autores del informe de la UCO destacan la relevancia de que el PNV solicitara mantener a este cargo una vez que el Gobierno pasó a manos del PSOE tras la moción de censura. A partir de ese relevo, Teresa Ribera se puso al frente del departamento, renombrado como Ministerio para la Transición Ecológica, y Cachón continuó en su puesto.

La UCO aporta también la relación de Cachón con la trama corrupta presuntamente liderada por Santos Cerdán. Según sus investigaciones, Cachón fue el encargado de dar el visto bueno (firmó la Declaración de Impacto Ambiental) a la actuación en 'Mina Muga', en Navarra, que fue el «primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar», la empresa de la que era socio el propio Santos Cerdán, «siendo por tanto el origen de las relaciones entre ambas sociedades». En concreto, Cachón aprobó el proyecto el 3 de mayo de 2019, cuando Pedro Sánchez ya habías ido investido presidente del Gobierno y José Luis Ábalos era el 'todopoderoso' ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE.

'Mina Muga' fue un proyecto para la extracción de potasa cerca de Sangüesa, en la frontera de Navarra con Aragón. De hecho, la Guardia Civil ya la situó en un informe anterior como el origen de la trama. Ahí es donde se establecen los contactos entre Santos Cerdán, Koldo García y Fernando Merino, responsable de Acciona en la zona y que el pasado mes de junio fue despedido por la empresa.

Interés de Koldo y Cerdán

El proyecto, ahora paralizado por la Justicia, fue promovido en 2015 por una filial de una minera australiana, que adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar la elaboración del proyecto por 56,9 millones. Se da la circunstancia de que en ese momento quien gobernaba Navarra era Uxue Barkos, de Geroa Bai, mientras que el PSN estaba en la oposición.

En un informe anterior de la UCO, hay constantes referencias al interés que muestran Koldo y Cerdán por este proyecto y el papel de Antxon Alonso (socio de Cerdán) y Servinabar. Una nota del exchófer de Ábalos es significativa. Fechada el día 29 de mayo de 2017, iba acompañada en el apartado de 'Detalles' de los asuntos a tratar durante la reunión bajo el título de 'Temas con Antxón'. Entre los temas, debe destacarse la anotación: «Si consigo obras cuanto se me paga por conseguir y como se me paga».

Fuentes del PNV han asegurado a este periódico que en estos momentos están analizando el documento elaborado por los investigadores de la UCO y que hasta que no lo hayan estudiado por completo no emitirán valoraciones.