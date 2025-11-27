Las últimas visitas de Ábalos y Koldo a Asturias En Oviedo, en 2018, para hablar de infraestructuras y en Gijón, en 2019, con el plan de vías

El exministro de Fomento José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García (detrás) en las inmediaciones del Ayuntamiento de Gijón, en 2019.

José Luis Ábalos y su entonces colaborador Koldo García vuelven a estar en el ojo del huracán tras la entrada en prisión de ambos por el caso de corrupción de la trama de mascarillas. El juez Leopoldo Puente, esta vez sí, decretó este jueves el ingreso incondicional en prisión del exministro y de su exasesor. Cárcel sin posibilidad de eludirla con fianza, porque -según explica el instructor en sendos autos de 13 y 14 páginas- las circunstancias procesales de ambos han cambiado radicalmente, ya que el riesgo de fuga del diputado y de su exmano derecha se ha incrementado de manera significativa hasta el punto de convertirse en «extremo».

El recuerdo de sus visitas a Asturias contrasta con la situación actual. En noviembre de 2018, Ábalos acudió a Oviedo como ministro de Fomento en funciones para abordar la mejora de las infraestructuras ferroviarias y viarias de la región, en un encuentro con el presidente autonómico Javier Fernández.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visitó Gijón, acompañado de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra y el candidato socialista a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón.

Meses después, en mayo de 2019, el ministro regresó a Gijón para presentar proyectos vinculados al plan de vías y al futuro de la estación intermodal, acompañado del actual presidente de la región, Adrián Barbón, la entonces regidora local Ana González y de otros representantes institucionales y técnicos. Así como la vicesecretaria del partido y diputada socialista, la también asturiana Adriana Lastra.