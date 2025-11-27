El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro de Fomento José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García (detrás) en las inmediaciones del Ayuntamiento de Gijón, en 2019. Daniel Mora

Las últimas visitas de Ábalos y Koldo a Asturias

En Oviedo, en 2018, para hablar de infraestructuras y en Gijón, en 2019, con el plan de vías

E. Cuesta

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

José Luis Ábalos y su entonces colaborador Koldo García vuelven a estar en el ojo del huracán tras la entrada en prisión de ambos por el caso de corrupción de la trama de mascarillas. El juez Leopoldo Puente, esta vez sí, decretó este jueves el ingreso incondicional en prisión del exministro y de su exasesor. Cárcel sin posibilidad de eludirla con fianza, porque -según explica el instructor en sendos autos de 13 y 14 páginas- las circunstancias procesales de ambos han cambiado radicalmente, ya que el riesgo de fuga del diputado y de su exmano derecha se ha incrementado de manera significativa hasta el punto de convertirse en «extremo».

El recuerdo de sus visitas a Asturias contrasta con la situación actual. En noviembre de 2018, Ábalos acudió a Oviedo como ministro de Fomento en funciones para abordar la mejora de las infraestructuras ferroviarias y viarias de la región, en un encuentro con el presidente autonómico Javier Fernández.

Imagen de Galeria
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visitó Gijón, acompañado de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra y el candidato socialista a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón. Damián Arienza
Imagen de Galeria

1 /

Meses después, en mayo de 2019, el ministro regresó a Gijón para presentar proyectos vinculados al plan de vías y al futuro de la estación intermodal, acompañado del actual presidente de la región, Adrián Barbón, la entonces regidora local Ana González y de otros representantes institucionales y técnicos. Así como la vicesecretaria del partido y diputada socialista, la también asturiana Adriana Lastra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  4. 4 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6 Las entidades sociales de Gijón asumen el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren las obras
  7. 7

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  8. 8 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  9. 9 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  10. 10 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las últimas visitas de Ábalos y Koldo a Asturias

Las últimas visitas de Ábalos y Koldo a Asturias