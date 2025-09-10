El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana. EP

La ultra Orriols desembarca en la Diada y enturbia el clima en el independentismo

Junqueras no asistirá a la manifestación secesionista del 11-S

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:35

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, diputada autonómica y alcaldesa de Ripoll (Girona), ha confirmado que asistirá a la manifestación independentista que la ANC ... y Òmnium Cultural han organizado para este jueves con motivo de la Diada de Cataluña. La dirigente nacionalista, que encabeza un partido de extrema derecha e islamófobo, participará por primera vez en la protesta secesionista del 11-S desde su irrupción en la política catalana como alcaldesa y como parlamentaria. Aliança Catalana es una formación en ascenso y Orriols busca protagonismo en el acto más relevante del año para el movimiento nacionalista catalán.

