Vox avisa de que está dispuesto a llevar iniciativas similares a la de Jumilla a otros municipios de la Región de Murcia Según la formación liderada por José Ángel Antelo, lo harán cuando consideren «que proceda» llevar a cabo mociones para «la defensa y protección de las tradiciones y costumbres del pueblo español»

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:10

Vox no tardó en atribuirse el mérito de la moción aprobada por el Pleno de Jumilla para limitar la celebración de fiestas religiosas en instalaciones deportivas públicas a pesar su abstención en ese debate. La formación la celebró como «la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos».

Ahora, tras ese acuerdo (que, en todo caso, dejó fuera seis de los siete puntos de la moción original de Vox enmendada por el PP), la formación que en la Región de Murcia lidera José Ángel Antelo abre la puerta a llevarla también a otros Ayuntamientos. Lo harán, apuntan fuentes de la organización, «siempre que consideremos que proceda» con la finalidad de garantizar «la defensa y protección de las tradiciones y costumbres propias del pueblo español frente otras ajenas que pretenden imponernos impulsadas por políticas ideológicas».

En la Comunidad, este partido forma parte del Gobierno municipal de siete consistorios, junto al PP: Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Yecla, La Unión, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras. Además de eso, son determinantes en otros consistorios donde los populares gobiernan en minoría, no solo en Jumilla, también en Cieza, Totana, Torre Pacheco o Fuente Álamo.

Desde las filas del PP, la dirección regional del partido respalda el acuerdo impulsado por su grupo municipal, con la alcaldesa Severa González al frente. Este miércoles, preguntado por este tema, el secretario nacional del PP, Miguel Tellado, se limitó a responder al sobre el tema que su partido muestra «máximo respeto a las creencias religiosas en nuestro país».

Este jueves, el único cargo popular que se ha pronunciado al respecto en la Región ha sido su senador Antonio Luengo, que remarcó que «el Pleno municipal es el órgano soberano para determinar que uso tienen las instalaciones municipales» y que ven «adecuada» la moción, cuya finalidad era únicamente «que las instalaciones deportivas tengan solo uso deportivo». En todo caso, subrayó que «el PP está a favor de la Constitución y respetamos cualquier tipo de religión, fe o creencia».