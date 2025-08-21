Vox cancela en un pueblo murciano un rezo islámico en el polideportivo municipal El acto «había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas», según el concejal Pablo Alberto Ruiz

L.V. Jueves, 21 de agosto 2025, 10:35 | Actualizado 11:23h.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, dice haber cancelado un rezo islámico previsto en el polideportivo municipal «que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas».

El alcalde de Las Torres, Pedro José Noguera, del PP, asegura que el concejal de Vox «miente» y que «no es verdad» que se le hayan denegado las instalaciones del polideportivo a la Comunidad islámica del municipio para ninguna actividad. Noguera afirma que «no ha habido ni solicitud registrada» de cesión de las instalaciones, ya que de una forma informal en los contactos habituales con los representantes del colectivo musulmán se vio la disponibilidad de las instalaciones para el día en el que estaba previsto el rezo, y que en este caso estaban ocupadas por otra actividad. Y, de hecho, «ellos mismos dijeron que no pasaba nada, que al no haber disponibilidad se iban a otro sitio, como ha sucedido en otras ocasiones que no se ha podido, así como en otras muchas que si se podía y se les han dejado diferentes recintos».

«Así que si este año sí se hubiera podido se les hubiera concedido también», añade el regidor torreño. Por ello, el comunicado emitido por Vox «no tiene nada que ver con este gobierno municipal». Aunque la realidad es que el edil autor del mismo tiene la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana en el municipio. Una población donde hasta la fecha no ha habido problemas de convivencia entre los vecinos y las distintas comunidades de población extranjera, según recoge La Verdad.

«Donde Vox gobierna no hay sitio para incumplir la ley. Nuestro deber es garantizar que todos los actos y actividades que se desarrollen en espacios municipales cumplan con la normativa vigente y respeten a todos los vecinos», manifestó Ruiz.

Desde Vox Las Torres de Cotillas reiteran «su compromiso con la defensa de la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia de todos los ciudadanos, eliminando cualquier elemento que pueda suponer imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos».«Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio», concluyó el edil.