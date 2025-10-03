España y México se revelan en el ojo de Graciela Iturbide La Fábrica inaugura el día 16 una exposición dedicada a la fotógrafa Premio Princesa de las Artes con 176 fotos, con series inéditas y algunas de sus imágenes icónicas

'Graciela Iturbide: España y México'. Ese es el título de la exposición que albergará la Fábrica de Armas de la Vega a partir del próximo día 16 de octubre y que presentará la obra de la Premio Princesa de Asturias de las Artes. Será oportunidad para ver algunas de sus instantáneas más icónicas y conocidas junto a una selección de imágenes inéditas de la célebre fotógrafa mexicana que ha sabido captar, en blanco y negro, la esencia de la vida y también de la muerte.

Comisariada por Beatriz Mackenzie, reúne 173 fotografías que se organizan en series, entre las que incluyen retratos de personajes y reflejan rituales de los dos países. Además, la exposición se completará con dos instalaciones concebidas especialmente para esta ocasión: un maizal, símbolo de la cultura compartida entre Asturias y México, y la obra audiovisual 'Rara avis', que evoca el universo simbólico de las aves, motivo recurrente en la obra de Iturbide. Hay también vinculada a su trabajo una intervención artística realizada por el colectivo Berde.

La exposición podrá visitarse hasta al 25 de octubre en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, en el marco de la Semana de los Premios. La galardonada será quien la inaugure oficialmente unos días después de abrir sus puertas. Será el lunes 20 de octubre, a las 18.30 horas. Tras la visita, mantendrá un encuentro con el público en la Fábrica de Armas de La Vega, que estará moderado por el editor Ramón Reverté. Habrá también una visita guiada con la comisaria de la muestra.

«Dueña de una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística, la lente de Iturbide ha retratado la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio: desde lo primitivo a lo contemporáneo; desde la crudeza de la realidad social hasta la magia espontánea del instante». De esta forma retrataba el jurado del Premio Princesa de las Artes a su ganadora 2025, una mujer que hace arte documentando el mundo, que es una mágica combinación de poética y pragmática, que mira a lo cotidiano con curiosidad infinita para crear imágenes que apelan a todos los sentidos, que se admiran con los ojos, que se sienten de muy diferentes maneras y que visibilizan lo invisible.

Son esos algunos de los méritos de esta mujer nacida en Ciudad de México en 1942 que iba a ser cineasta pero se enamoró de la soledad y la compañía de la fotografía y con ella se convirtió en una suerte de antropóloga de México y del resto del mundo.

