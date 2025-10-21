Douglas Massey: «Estamos en los tiempos de penumbra de la globalización»
El galardonado alertó en su rueda de prensa de la deriva «hacia un mundo mucho más peligroso»
Gijón
Martes, 21 de octubre 2025, 02:00
«Tengo miedo de que estemos yendo hacia un colapso de la economía global y a un mundo mucho más peligroso», alertó Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, en la rueda de prensa que ofreció ayer, cuando pisaba por primera vez Oviedo para participar en la Semana de los Premios.
El sociólogo no es optimista y es consciente de ello. «Ojalá que podamos pararlo, pero tengo mis dudas», lamentó. En un escenario global marcado por migraciones y conflictos armados, su mensaje es claro y contundente: «Estamos en los tiempos de penumbra de la globalización», y lo explica «un retorno a un sistema de poderes fuertes dominando a otros países que no tienen tantos recursos».
Habla con la seguridad de quien conoce el terreno de juego y no tiene ningún problema en poner nombre a quienes están poniendo en peligro las sociedades modernas. «Trump tiene la capacidad de destruir el orden económico que hemos creado en los últimos 40 años y va a destruir la economía de los Estados Unidos», aseguró. «Es como un niño de cuatro años que está enojado». Considera Massey que la economía actual está basada en «información, sabiduría y conocimiento» y en ese contexto, «intentar destruir universidades, atacar y destruir las ciencias y la medicina basada en evidencia es un desastre para una economía posmoderna», expresó aludiendo a las políticas norteamericanas.
Es crítico con las soluciones a las crisis migratorias que apuestan por un mayor control de las fronteras y regresa al caso de Estados Unidos –donde vive y trabaja– y México para alumbrar los porqués: a pesar de haber endurecido las medidas, «el volumen neto de la migración entre los dos países se incrementó tremendamente. Fue un fracaso total» que, además, ha llevado a comportamientos que van en contra de la ley y los derechos humanos. La militarización y la vigilancia en las fronteras «nunca funciona como las personas piensan». «Trump está atacando no solo a los migrantes indocumentados, también a los documentados, y está violando los derechos civiles de ciudadanos de EE UU y los derechos humanos de los migrantes. No está siguiendo la ley».
Tajantemente en contra de lo que se hace en su país, puso como ejemplo a Canadá –«es una sociedad muy diversa, multiétnica y muy exitosa, próspera y en paz»– y alabó que España, «hasta ahora», ha tenido un sistema de migración «mucho mejor que el de EE UU»: «Está haciendo más que otros países para recibir refugiados y personas buscando auxilio».
«Ya es una crisis migratoria»
Hubo oportunidad en su primera intervención para hablar, por supuesto, de Gaza y las consecuencias del conflicto en Palestina. Massey fue preguntado sobre la posibilidad de una nueva crisis migratoria y su respuesta, rotunda, fue que «ya es una crisis migratoria». «Los palestinos se han estado moviendo de norte a sur, este y oeste. Han muerto muchísimas personas, muchos niños, no ha parado de haber violencia. Yo no veo que haya ningún movimiento hacia un desarrollo después de que llegue la paz». Y de nuevo, cuestionó las decisiones del líder de su país: «Ya hemos oído que Trump como mediador quiere utilizar la franja de Gaza para crear hoteles». Massey no es optimista y el futuro, tampoco.