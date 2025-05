M. F. Antuña Gijón Martes, 20 de mayo 2025, 15:44 | Actualizado 15:52h. Comenta Compartir

En julio asumirá la dirección del Banco de Pagos Internacionales este economista madrileño que ha sido gobernador del Banco de España. Pablo Hernández de Cos se estrena como jurado en el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que se fallará mañana en Oviedo.

-Primera vez. ¿Cómo lo afronta?

-Fui patrono de la Fundación durante los seis años que fui gobernador del Banco de España y que hayan considerado que estoy en condiciones de formar parte del jurado me ha hecho mucha ilusión. Pero también es mucha responsabilidad, porque es muy difícil decidir entre tantas personas que lo merecen. Los candidatos son, además, muy heterogéneos.

-¿Quiere barrer para casa y enfocar hacia el mundo de la economía?

-No, he hecho un examen muy exhaustivo dentro de mis conocimientos de otras materias y estoy deseando escuchar a mis colegas que saben más que yo sobre temas que no son estrictamente económicos. Estoy abierto a otras disciplinas.

-En estos tiempos confusos, ¿no sé si hacen más falta análisis humanísticos o análisis económicos?

-Las dos cosas no son incompatibles. Por una parte necesitamos saber lo que pasa y creo que los economistas algo tenemos que decir sobre ello, pero también necesitamos tener una buena guía que va más allá de la economía, que es la que nos proporcionan la filosofía, el arte, la sociología, la politología o la historia. Me ha resultado apasionante todo el proceso de estudio de las candidaturas.

-Incertidumbre brutal, polarización absoluta... Lo mejor para la economía no es.

-Llevamos ya varios años, desde la pandemia, en los que economía global, la europea y por supuesto la española han estado afectadas por perturbaciones, muchas de ellas completamente exógenas a la propia economía, como es la guerra de Ucrania y la tensión geopolítica en muchas dimensiones. Yo siempre decía que la economía global había capeado esos problemas con mayor resiliencia de la que pensábamos. Ahora estamos en una situación en la que el nivel de incertidumbre es muy alto y seguramente vamos a tener que vivir con esos niveles un tiempo. Eso es per se malo para la economía, porque retrae el consumo, porque la gente ahorra por motivo de precaución, porque no sabe cuál va a ser su situación mañana, la inversión también se retrae... Consecuencias negativas ya se están observando. Pese a eso, parece que la economía española está resistiendo mejor que otras, por circunstancias como la emigración, que está jugando un papel muy importante en el crecimiento de la economía española, también el consumo público. Cuando se presentan previsiones macroeconómicas, tradicionalmente se mostraba un escenario central al que se le otorgaba un alto porcentaje de posibilidades de que se fuera a cumplir, ahora todos sabemos que las probabilidades de que se vayan a producir son más reducidas, porque sabemos que va a haber algún tipo de perturbación que nos desvíe.

-¿Qué análisis hace de llegada de Trump, los aranceles? ¿Qué va a pasar?

-Realmente no lo sé. No lo sabe nadie. Sí sé que esa incertidumbre es negativa y también sé que si vamos a un mundo en el que las tarifas arancelarias son más elevadas de lo que eran hacen unos meses, también es negativo para el crecimiento económico

-Nuevo cargo en julio en Basilea, en Suiza.

-Estoy muy ilusionado. Creo que el Banco de Pagos Internacionales bajo la dirección de Agustín Carstens ha hecho una labor espectacular en muchas dimensiones y el reto para mí es mantener esa tendencia positiva de la institución y la contribución que ha hecho a muchos debates económicos en los últimos años o otros aspecto, como la forma en la que la innovación afecta a los bancos centrales. El reto va a ser que la cooperación internacional, que es clave para los bancos centrales, se mantenga como un pilar básico, porque la totalidad de los objetivos de la institución están ligados a bienes públicos globales. Solo si todos los actores relevantes actúan de forma coordinada se puede lograr la estabilidad financiera. Es importante que los estándares que se acuerdan en Basilea sean aplicados por todos los países. Eso es responsabilidad de la institución y a la que voy a dedicar todo mi empeño.

-Basilea, donde se celebró el festival de Eurovisión. Hasta ahí llega la polarización, hasta por eso discutimos.

-Cuando yo era gobernador del Banco de España siempre subrayaba la importancia de que logremos consensos básicos sobre determinados temas, no este en particular, pero elevándonos un poquito, en materia de política económica. En áreas en las que el diagnóstico está bastante claro para todos y también la necesidad derivada de ese diagnóstico de efectuar reformas estructurales en distintos ámbitos, es importante que nos pongamos de acuerdo es fundamental para mejorar el bienestar de los ciudadanos.

