Repaso a la historia del rock en homenaje a Salman Khan

La plaza de la Fábrica de la Vega presentó un buen llenazo en la matiné sabatina para disfrutar del concierto didáctico 'RocKHANroll Academy', en homenaje a Salman Khan, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, y su sistema educativo. Sobre el escenario, además de Igor Paskual (voz, guitarra) y Mar Álvarez (voz, teclado), Ángel Miguel (guitarra), Antón Ceballos (bajo), Wylón González (batería), Edgar Vero (teclados) y las voces y coros de Silvia Huerga (FMM), Juanvi Stroup (Staytons) y Robbie Egocheaga fueron dando cuenta de piezas ineludibles como el 'Bo Diddley', del homónimo y legendario cantante, enganchado al 'Desire' de U2; desde la maravilla del 'So What' de Miles Davis y llegar hasta el 'Fight the power' de Public Enemy, pasando por el 'Sex Machine' de James Brown, donde Paskual se explaya a golpe de guitarra sobre el ritmo del funk y otras músicas asociadas a la raza negra. Hay tiempo para evocar un madrigal de Monteverdi y llevarlo hasta 'Jesucristo Superstar'; de mostrar qué es un riff de guitarra, el 'obstinato', para los sabios, «esa célula mínima de frase de la que han partido desde sinfonías hasta canciones reconocibles de rock», explicó Paskual.

Tiempo para evocar, con suma brevedad, el 'You really got me' de los Kinks, el 'Smoke on the water' de Deep Purple –prueba iniciática para tantos y tantos rockeros– , el 'Satisfaction' de los Stones y llegar hasta el 'Highway to hell' de AC/DC, donde los profesores desvelaron unos jugosos trucos a la audiencia que llenaba la plaza. Bowie ('Heroes') y Queen ('Bohemian rapsody') fueron las últimas etapas de un itinerario que culminó en el bis con el 'Hey Jude' de los Beatles. Un exitazo que bien estaría repetir.