Primera vez que la asturiana Noemí Pinilla-Alonso se integra en el jurado de Investigación Científica y Técnica del Premio Princesa de Asturias, primera vez ... para una mujer que es astrónoma y que ha recorrido el mundo investigando al Sistema Solar. Ahora lo hace desde Asturias.

-¿Cómo es la responsabilidad?

-Es muy emocionante. Estoy rodeada de grandes sabios en mi campo y espero disfrutarlo.

-¿Querría barrer para casa y llevarse el premio a su terreno?

-No hay disposición en ese sentido, se trata de buscar la excelencia.

-Treinta años fuera de España, muchos de ellos en EEUU. ¿Cómo está viviendo lo que está pasando en las universidades ahora mismo?

-Es algo que preocupa esa hostilidad hacia la ciencia y el conocimiento, pero procuro no pensar mucho en ello. La ciencia es algo universal, es un ambiente de ampliar fronteras y conocimiento.

-¿Hacia dónde se puede ampliar conocimiento en su campo?

-En mi campo estamos ampliando fronteras incluso físicamente, porque gracias al telescopio James Webb estamos observando cosas que eran invisibles para nosotros. Y en mi campo, del Sistema Solar y los sistemas planetarios, estamos haciendo muchos descubrimientos muy interesantes que nos van a decir mejor de dónde venimos y si en otros sistemas planetarios se desarrolla vida similar a la nuestra o no.

-¿En qué medida nos va a ayudar a todos?

-Nos va a ayudar a saber más, al cerebro hay que darle alas, creatividad y oxígeno.

-Sobre el espacio hay una mirada romántica, cinematográfica. ¿Eso perjudica a la ciencia o todo lo contrario?

-No, no creo que perjudique, y lo que no perjudica, beneficia. El que se atraiga a la mirada hacia la ciencia siempre es bueno. Pero lo que sí tenemos que hacer es que a la hora de quedarnos con el conocimiento, que sepamos distinguir entre la gente que tiene criterio de la que no y la parte que es entretenimiento de la que es ciencia.

-¿Los políticos escuchan a los científicos o no lo suficiente?

-Sí, escuchan a los científicos, e incluso hay políticos que saben de ciencia. Sí tenemos que seguir llevando la ciencia a las mesas donde está la gente que puede tomar decisiones.

-Turismo espacial. ¿Cómo lo ve?

-No me gusta juzgar en ese sentido. No es lo más importante, pero me disgusta que se lleve el foco a los cuatro famosos de turno que están en ese cohete. Sí es bueno porque detrás de esos hay un grupo de ingenieros, de científicos, de informáticos y de que gente que está haciendo mucho por avanzar. Hace diez años no pensábamos que podía haber cohetes que estén subiendo y bajando y haciendo este tipo de lanzamientos.

-¿Nos esperan muchas sorpresas?

-Yo abro los ojos y los oídos. Uno de los cambios principales ahora mismo en la exploración espacial es que las noticias ya no solo vienen de EE UU, vienen de la ESA, pero también de China y la India. Hay que estar abiertos a seguir esos avances y colaborar.